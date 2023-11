Slatki Zrinjevac na Adventu

Najslađi zagrebački park Zrinjevac, kojim šeću generacije Zagrepčana, kao i brojni posjetitelji, uskoro odijeva svoje novo, adventsko ruho. Od 29. studenoga do 7. siječnja, najpoznatija i najljepša šetnica okružena visokim, gordim platanama, ugostit će ugostitelje i male obrtnike, koji će tom prelijepom mjestu dodati prstohvat čarolije. Od ponedjeljka do četvrtka od 12 do 23 h, petkom od 12 do 24 h, subotom od 10 do 24 h te nedjeljom od 10 do 23 h, posjetitelji mogu otkrivati sadržaje, koje je pomno pripremao organizacijski tim RougeMarina. Nakon dvanaestogodišnjeg iskustva u organizaciji događanja i uspješno odrađenog projekta RougeMarin parka, odlučili su organizirati advent na Slatkom Zrinjevcu te pozvati zagrebačke ugostitelje i male obrtnike da s posjetiteljima podijele blagdanske trenutke i uživaju u adventskoj atmosferi. Inspiracija im je bila višestoljetna tradicija licitara, najprepoznatljivijeg zagrebačkog simbola Božića i božićnih blagdana. Upravo se to slatko srce provlači kroz mnoge detalje u samom parku. Marin Medak ponosan je na prvi održivi festival - Slatki Zrinjevac. Baš kako to čine velike europske metropole, uvodi upotrebu porculanskih šalica, kako se ne bi stvarao suvišan otpad. Šalice će se kupovati, a možete ih vratiti ili zadržati za uspomenu.

Možete li se prisjetiti koliko ste slatkih, nezaboravnih trenutaka proveli upravo na ovome mjestu, šetajući, maštajući na nekoj od klupa, držeći se zaljubljeno za ruku ili u potrazi za osvježenjem kraj fontane? A možda ste proučavali spomenike poznatih lica, koja su svoj dom pronašla upravo na Zrinjevcu? Njima će se pridružiti i skulpture, nastale u okviru projekta Sit&Meet kao što su Marin Getaldić, Milka Trnina, Dražen Petrović, Nikola Šubić Zrinski i Ruđer Bošković. Znate li zašto su Getaldića zvali čarobnjakom i zloglasnim vračem? A da je Milka čokolada, kako legende kažu, svoje ime dobila po našoj Milki Trnini, jednoj od najpoznatijih svjetskih opernih pjevačica? Posjetitelje očekuje i 12 gastro iznenađenja, kao i desetak kućica malih obrtnika s prigodnim, ručno izrađenim blagdanskim suvenirima pa na Slatkom Zrinjevcu možete i kupiti darove za svoje najmilije, kao što su kuglice za bor, licitari i razne, prigodne rukotvorine.

Raskošna gastro ponuda željno očekuje svoje gurmane. Buncaš, Grahos vojnički grah, Kaiser kobasica, "Vruća Talijanka i Španjolka", talijanska porchetta, kobase na milijun načina uz više prstohvata začina te Crunchy Beef Empanada samo su neke od delicija za prste polizat' zbog kojih ćete zasigurno svratiti na Slatki Zrinjevac. A kakva vas tek slatka ponuda očekuje! Posebne kroštule, christmas pudding, Božićna palačinka, churrosi, domaće fritule po bakinoj recepturi, prženice s finim umacima i slatke rolice s finom kremom. Vrijedi spomenuti i sjajne, toplo hladne koktele kakve još pili niste, no rado biste, by Filip Lipnik i Art of Bar. Oni će zaokružiti gastro gozbu, koja vas očekuje od podneva do ponoći na Slatkom Zrinjevcu uz prave gastro mahere, chefove Mihovila Rosu, Damira Baju, Zvonimira Štrka, Marija Mihelja, Melkiora Bašića, Marina Medaka te inovativnog pekara Karla Vulina.

