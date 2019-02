Slab početak godine za turističku branšu

Nijemci se polako pripremaju za godišnji odmor, mnogi i u Hrvatsku. Zbog rekordno niske nezaposlenosti i (po)rasta plaća očekuje se da će građani trošiti više na putovanja. "I ove godine se planiraju više putovanja i veći izdaci", kaže stručnjak za turizam Martin Lohmann. Nedavno je jedno ispitivanje javnog mnijenja pokazalo da 42 posto ispitanika planira putovanja i ima i novac potreban za to. "To je još uvijek velika brojka", smatra Lohmann. Prema privremenim procjenama, Nijemci su prošle godine na 71 milijun putovanja potrošili 75 milijardi eura. Više nego godinu dana ranije. Inače, u Hrvatskoj su prošle, odlične turističke godine Nijemci bili najčešći gosti - i to ih je bilo čak pet posto više nego rekordne 2017.

No unatoč tim optimističnim predviđanjima još uvijek nema naznaka nekog odličnog starta u ljetnu sezonu. Naprotiv, broj rezervacija je još uvijek ispod očekivanja. Podbacio je čak i siječanj, tradicionalno najvažniji mjesec za predbilježbe: ove godine je zabilježeno devet posto manje rezervacija nego godinu dana kasnije. I prosinac je razočarao. Proteklih mjeseci klasične turističke agencije i internetski ponuđači ukupno bilježe pad potražnje od dva posto. Ipak, stručnjaci smatraju kako još uvijek nema razloga za zabrinutost, jer se rezultati uspoređuju s onima iz prošle godine koja je bila rekordna u turističkoj branši. Dakle, sve je relativno.

Pa ponuđači sada nakon lošeg siječnja polažu nade u veljaču i ožujak.

Od turističkih destinacija ove godine ponovo raste popularnost Turske, dok je tradicionalno omiljena Španjolska trenutačno ispod očekivanja. Sve je više Nijemaca koji se ponovo odlučuju i za putovanja u Egipat i Tunis. Te dvije zemlje su, isto kao i Turska, proteklih godina izgubile na popularnosti zbog političkih kriza i opasnosti od terorističkih napada, ali stanje se polako smiruje. To će se vjerojatno odraziti i na broj njemačkih turista u Hrvatskoj, koja je protekle dvije godine znatno profitirala od nesigurnosti u te tri zemlje. Naime, turisti koji žele sunce i more bili su se preusmjerili na europske plaže - pa tako i na one u Hrvatskoj.

No turistička branša smatra da, unatoč lošijem početku godine, nema razloga za zabrinutost, ali upozorava da neće biti dostignuti fantastični rezultati iz prošle godine. Neki ponuđači su na smanjeni broj rezervacija reagirali sniženjem cijena, no mnogi su jednostavno odlučili pričekati da se situacija - poboljša.