Skunk Anansie slaže set listu za Šalatu

Nakon desetak koncerata velike europske „25Live@25" turneje grupe Skunk Anansie polako se kristalizira set lista koju će bend donijeti u Zagreb 27. srpnja. Po posjećenosti najbrojniji samostalan nastup toura velika britanska četvorka odsvirati će upravo u Hrvatskoj, pred punim stadionom Šalata.

Skunk Anansie - „Hedonism"

Na dosad održanih 12 koncerata Skunk Anansie su izveli ukupno 26 pjesama od kojih najčešće hitove „Charlie Big Potato", „Hedonism", „Love Someone Else" i „"Twisted". Njima za petama po broju izvođenja su „I Can Dream", „My Ugly Boy", „Because Of You", „God Loves Only You", „Intellectualise My Blackness", „This Means War", „Weak" i „You Follow Me Down". „Yes It's Fucking Political", „All In The Name Of Pity", „Cheap Honesty" i „"The Skank Heads" također su na popisu odsviranih, kao i izuzetni singlovi „Tear The Place Up", „Brazen" i „Secretly". Na set listu je grupa uvrstila i potpuno novu pjesmu - „What You Do For Love" objavljenu prije desetak dana.

Skunk Anansie - „Charlie Big Potato"

Možda će zvučati puno, ali prošlo je 25 godina otkad su Skunk Anansie debitirali na sceni moćnim singlom „Selling Jesus". Svi koji su ostali zapanjeni eksplozivnom ćelavom frontwoman iza koje je buku dizala prilično jednostavna, ali glasna kombinacija bubanj - bas - gitara još zapanjeniji su bili jednom kad su vidjeli Skunk Anansie uživo. Bez sumnje jedan od najboljih live bendova posljednjih četvrt stoljeća svojevremeno su protutnjali kroz Zagreb održavši u dvorištu Jedinstva koncert o kojem se pričalo mjesecima. Fantastičan prijem i neraskidiva veza s ovdašnjom publikom kao da su tražili posebnu priliku za novi susret, i dobili su je, 9 godina nakon premijere. Europska turneja za veliki jubilej i 25 godina karijere vodi ih po cijelom kontinentu, ali Šalata će po mnogočemu će biti posebna.

Nakon što je nedavno odsvirala svoj posljednji koncert u Zagrebu u akustičnoj varijanti, rasprodavši pritom šator u dvorištu Močvare, Lovely Quinces će na Šalati po prvi i posljednji put predstaviti svoje pjesme u formi punog benda

Ulaznice su u prodaji po 220 kn, a na sam dan koncerta bit će 250 kn. Ulaznice vrijede za sektore Parter i Tribinu. Posebno od njih u ponudi su ulaznice za VIP sektor po cijeni od 370 kn, što je iznos koji će ostati do samog nastupa. Kupci koji ulaznice plaćaju Mastercard® ili Maestro® karticama online preko Eventima ostvaruju popust od 10%. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.