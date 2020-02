Skunk Anansie ponovno u Zagrebu

Nakon fantastičnog nastupa na Šalati prošlog srpnja grupa Skunk Anansie uvrstila je Zagreb na drugi dio velike slavljeničke turneje „25 Live @ 25" kao jedan od rijetkih gradova u kojima će nastupiti dva puta! Ponovni susret benda i ovdašnje publike dogodit će se 19. studenog u Domu sportova.

Prošlog srpnja, usred ljetne sezone u prilično ispražnjenom gradu, Skunk Anansie protutnjali su stadionom Šalata nastupivši pred više od 5000 fanova na koncertu koji ih se, očigledno, duboko dojmio. Zagreb je, naime, nakon Londona bio njihov najmasovniji samostalan nastup, glasan, eksplozivan i izuzetno emotivan, pa su pod hitno započeli pregovori o povratku, na drugom kraku turneje kojom obilježavaju 25 godina benda. Nova serija koncerata uključivat će, osim standardnog best of popisa, i neke pjesme koje nisu dugo svirali, a obuhvaćat će čak 22 koncerta. Zagreb je jedini grad naše regije koji će ih opet ugostiti i jedini u krugu od 650 km, točnije do Milana.

Prošle godine bend je predstavio sjajan singl „What You Do For Love", koji se pokazao kao fanovski koncertni favorit, a 7. veljače pridružila mu se oštra i moćna „This Means War" koju je i publika na Šalati imala prilike čuti uživo. Odličan live spot sniman je na turneji i na idealan način uvodi Skunk Anansie u sljedeću veliku kreativnu fazu. Paralelno s turnejom u rujnu će se pojaviti i biografije frontwoman Skin koju je napisala zajedno s hvaljenom novinarkom Lucy O'Brien.

Skunk Anansie već drugu godinu obilježavaju četvrt stoljeća rada noseći svoje ogromne hitove na put oko svijeta. Povratak u Zagreb 19. studenog obilježit će sve najvažnije pjesme iz repertoara, uključujući i nove singlove poput „Hedonism", „Weak", „I Can Dream", „Twisted", „Charlie Big Potato", „Secretly", „Because Of You", „Brazen (Weep)", „Charity", „Tear The Place Up", „Secretly", „The Skank Heads", „Yes It's Fucking Political" te već spomenute „What Do You Do For Love" i „This Means War".

Ulaznice

Ulaznice u prodaju kreću u petak 21. veljače po early bird cijeni od 200 kn. Ta cijena je na snazi do 10. ožujka, dok će od 11. ožujka do 18. studenog za ulaz trebati izdvojiti 230 kn, a na sam dan koncerta 260 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.