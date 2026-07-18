Skulptura Hame Čavrka Izokrenuti svijet

Akademski kipar i grafičar Hamo Čavrk, donedavni profesor na APURI, osobito je zanimljiva pojava u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti.

Čavrk je autor niza slikarskih, grafičkih ali i skulptorskih ciklusa, s kojim je skrenuo osobitu pozornost i na svoje ukupno djelo ali posebno na izazovne skulpture.

Bijela, čvrsta , izrazito sugestivna konstrukcija u drvu, obojano bijelom bojom , visine 2, 5 metra, širine 1,8 m nosi zanimljiv i intigantan naziv Izokrenuti svijet.

Čavrk je konstruirao precizan svijet točno utvrđenih odnosa veličina i nagiba i sve to onda jednostavno pomaknuo istodobno, prepolovljene polovice i na desnu i na lijevu stranu i dobio dva svijeta umjesto jednog, dva lica umjesto jednog, poput rimskog Janusa.

Eto, to je današnji svijet, svijet s bezbroj lica, pomaknutih u stranu.

Promatrača iznenađuje vitkost konstrukcije, opće osjećaj laganosti, ali bijela konstrukcija je svejedno, bez obzira na prvi dojam čvrsto ukopana, ne može se pomaknuti s pozicije na kojoj se nalazi.

Prozirna ali čvrsta, nepomična i lagana, jednostavna istina skulpture Izokrenuti svijet istaknutog likovnog umjetnika Hame Čavrka.