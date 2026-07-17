Svaki ciklus akademske slikarice Renate Facan Kušec, suvremene hrvatske likovne umjetnice, autorice kompleksnog opusa, izaziva iznimano zanimanje javnosti, bilo da je riječ o ulju, akrilu, akvarelu, crtežu ili motivima žena, vedutama grada, brodovima, sakralnim temama.

Valja istaknuti kako se u svakom ciklusu ove nadarene umjetnice uvijek krije izvjesna tajna, umotana u atraktivnu egzotičnost.

Pa i u ovom novom ciklusu akrila s portetima posve neobičnih, ali svakako izrazito privlačnih likova djevojaka, žena, umotanih dijelom u novinski ili notni papir.

Očito se nalaze u središtu važnih zbivanja, napetost na njihovim licima iznimno je vidljiva, nešto će se dogodilo ili se već nezaustavljivo počelo događati.

Vrlo precizno Renata Facan Kušec portretira svoje junakinje, za koje pouzdano ne znamo kojem dobu pripadaju, no one, sve vremenske žive, žene su svih vremena, svjedokinje su vremena, pratiteljice Kronosa.

Vrlo rafiniran ciklus, odmjeren, otmjen, nadahnut, vješto i suvereno izveden.

Sjajan ciklus mističnih portreta Renate Facan Kušec.