Akademski slikar Damir Medvešek zapaženi je i cijenjeni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impresivnog opusa ulja i akrila , donedavni glavni slikar u zagrebačkom HNK- u, autor iznimno hvaljen u inozemstvu.

Kontinuirano slika, paralelno, rekli bi i istodobno i figuraciju i apstrakciju, ne opterećujući se previše formalnostima.

Pred nama je noviji ciklus akrila na platnu, u smiraj, ispod podnevnog sunca, blage umirene, gotovo nepomične vode ispod neba, prostor tih i nečujan, sve miruje, u iščekivanju glasa ili munje jer noć je još daleko.

Magični prostor življenja, izrazitog kolora, živahan, potentan, vruć, kao što je i zrak vruć, krajobrazi gustih, zgusnutih boja.

Medvešek slika stvarno nestvarne prostore, zamišljaje tajanstvenih daljina, čudesni svijet izvan dohvata čovjeka koji baš i ne mari previše za otkrivanjem nepoznatih ljepota i krajolika bujne atraktivnosti.

Ciklus akrila na platnu Damira Medvešeka je drevna pozornica na kojoj će se tek odigrati završna, ključna bitka , ali na čiju će stranu prevagnuti, ne zna se ili se bitka već odigrala i pomalo je zaboravljena i zapravo se ne zna na koju je stranu otišla prevaga, ostao je samo čisti pejzaž, prazan i vječan, još od drevnih vremena.

Ciklus posvećen vječnosti, vidljivoj i opipljivoj ali jednako tako i nepoznatoj iza gustih zavjesa zraka, isparenja, vlage, topline.

Impresivan ciklus akrila na platnu Damira Medvešeka.