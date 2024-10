Sjemenke bundeve su pravo zlato za zdravlje

Popularna grickalica u jesenskom razdoblju, sjemenke bundeve bi trebale biti na svakom jelovniku. Iako su najpopularnije u jesenskim mjesecima, ove sjemenke mogu se konzumirati tijekom cijele godine, što je posebno dobro jer jedenjem činite dobro za cijeli organizam.

Skupina dijetetičarki za portal Eating Well izdvojila je neke od najpoznatijih dobrobiti ovih ukusnih i zdravih sjemenki.

Jačanje imunološkog sustava - "Sjemenke bundeve dobar su izvor cinka koji može skratiti trajanje prehlade. Osim toga, njihovi proteini i magnezij podržavaju razinu energije i jačaju vaš imunološki sustav, pružajući zdrav izvor energije za cijelu obitelj", pojašnjava dijetetičarka Holden za Eating Well.

Jesu li sjemenke bundeve sigurne za svakoga? - kada je u pitanju konzumacija bundeve, postoje određene mjere opreza ovisno o zdravstvenom stanju. Oni koji bi trebali pripaziti da ne pretjeruju s konzumacijom su osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva (IBS). Nadalje, osobe s divertikulitisom u razdoblju upale možda bi trebale izbjegavati sjemenke, jer mogu iritirati crijev

Konzumacija ovih sjemenki može pomoći da bolje spavate - ako tražite prirodan način za poboljšanje kvalitete sna, mala šaka sjemenki bundeve prije spavanja mogla bi vam pomoći da bolje spavate te smanjite nemir. "Sjemenke bundeve bogate su triptofanom, aminokiselinom koja pomaže u proizvodnji serotonina, hormona koji izaziva dobro raspoloženje, i melatonina, koji može pomoći u liječenju nesanice", tvrdi dijetetičarka Amy Beney.

Mogu podržati muško reproduktivno zdravlje - cink u sjemenkama bundeve odličan je za muško reproduktivno zdravlje. Naime, "cink igra ključnu ulogu u pokretljivosti spermija te može podržati zdravlje prostate i čak povećati razinu testosterona", objašnjava dijetetičarka Teresa Romano.

Mogu spriječiti probleme sa zatvorom - sjemenke bundeve dobar su izvor prehrambenih vlakana koja doprinose zdravom probavnom sustavu poticanjem redovitih pokreta crijeva i sprječavanjem zatvora. U ovim sjemenkama nalazi se i magnezij koji djeluje kao prirodni laksativ povlačeći vodu u probavni trakt kako bi održao mekoću stolice. Također, opušta crijevne mišiće, pomažući boljem kretanju probavnog sadržaja, izvještava Eating Well.

Podržavanje zdravlja srca - dijetetičarka Jessi Holden ističe da sjemenke bundeve "mogu poboljšati zdravlje srca i promicati uravnotežene razine šećera u krvi". One su niske u zasićenim mastima, ali bogate biljnim proteinima koji su prijateljski za srce. Ako to nije dovoljno, njihov magnezij može pomoći u regulaciji krvnog tlaka, prema American Heart Association, prenosi Eating Well.

Zaštita od upale - sjemenke bundeve sadrže lignane, spojeve koji promiču zdravlje, prenosi Eating Well. Lignani u sjemenkama bundeve "smanjuju upalu i djeluju kao snažni antioksidansi", tvrdi dijetetičarka Pam Hartnett. Prema Hartnett, lignani u sjemenkama bundeve mogu pomoći smanjiti i rizik od raka, zato što "ovi spojevi blokiraju krvne žile koje hrane tumore, pomažući u usporavanju rasta raka".

Stoga, jedite ih!