Sjajne vijesti iz Europskog parlamenta

Izvješće o Strategiji za rodnu ravnopravnost 2025. dugačak je dokument koji obuhvaća različite teme vezane uz ravnopravnost spolova. Izrada ovog dokumenta započela je prije više od godinu dana, puno prije nego što smo Europskoj komisiji predali potpise za inicijativu My Voice, My Choice. U posljednjoj fazi izrade tog dokumenta, u širu strategiju uključen je odlomak o našoj inicijativi za siguran i dostupan pobačaj.

Danas se ostvario najbolji mogući scenarij! Prvo su zastupnici glasali za uključivanje My Voice, My Choice u Izvješće sa 359 glasova za i samo 200 protiv, a zatim je cijelo Izvješće usvojeno sa 310 glasova za.

Ovo je stav koji je usvojen danas:

„[Europski parlament] ističe široku podršku građana EU-a da se svima u EU-u omogući pristup sigurnom pobačaju, bez obzira na to tko su i odakle dolaze, što je između ostaloga pokazala i uspješna europska građanska inicijativa (ECI) 'My Voice, My Choice' koja od EU-a zahtijeva donošenje zakona kojima bi se stvorio financijski mehanizam za pomaganje državama članicama koje se dobrovoljno pridruže ovoj politici, da pruže siguran pristup pobačaju svima kojima on nije dostupan; poziva Komisiju da poduzme brze korake u skladu s ovom europskom građanskom inicijativom i uspostavi mehanizam financijske solidarnosti između država članica kako bi žene u EU-u imale pristup pobačaju."

Presretni smo! Ovo je pozitivan znak uoči plenarnog glasovanja o rezoluciji My Voice, My Choice. Pokazalo se da su reproduktivna prava vrijednost koja spaja, a ne razdvaja, te da postoje političari spremni stati u obranu zdravlja i slobode žena diljem Europe.

Danas slavimo ovaj veliki uspjeh. Sutra se vraćamo napornom radu na osiguravanju podrške što većeg broja zastupnika u Europskom parlamentu za sljedeću fazu.

Rad na ovoj kampanji zahtijeva sate i sate u Bruxellesu, najam stanova i hotela za tim, stalna putovanja i pokrivanje mnogih drugih troškova. Ako možete, molimo vas da nas podržite donacijom. Svaka pomoć omogućuje nam da nastavimo borbu za siguran i dostupan pobačaj.

