Sjajna Huawei nova serija telefona

Kad biramo novi pametni telefon, kapacitet baterije obično nije karakteristika na koju najviše obraćamo pozornost. Obično nam prvo izgled upada u oči - dizajn i boje, a zatim kamera i druge značajke. Međutim, baterija je okosnica svakog pametnog telefona. Bez snažne baterije ne bismo mogli uživati u svim ostalim značajkama koje nam donosi moderna tehnologija i aplikacije na pametnim uređajima. Srećom, sada imamo uređaje poput novih pametnih telefona tehnološkog inovatora, tvrtke Huawei, koja u modelima nova Y70 i nova Y90 donosi iznenađujuće dugotrajnu bateriju iznimno brzog punjenja i vrlo pristupačne cijene. Huawei je optimizirao osam područja potrošnje energije i razvio jedinstvenu AI pametnu tehnologiju za uštedu energije koja omogućuje postizanje izvrsnog vijeka trajanja baterije. U nastavku teksta saznajte više o tome kako će vam najnovije Huawei inovacije baterija pametnih uređaja pomoći da nadogradite svoje svakodnevno korisničko iskustvo.

Pouzdan suputnik na duge staze

S nostalgijom se često prisjećamo vremena kada je jedno punjenje mobitela znalo potrajati zaista dugo, čak do 7 dana. No, ne treba zaboraviti da su mogućnosti tih mobitela bile uglavnom ograničene na pozive, SMS i jednostavne igrice. U drugu ruku, moderni pametni telefoni nude mnogo više opcija korištenja i gotovo beskonačne opcije sadržaja. Koristimo ih za snimanje zadivljujućih fotografija, gledanje videa, listanje društvenih medija i vijesti ili pronalaženje željenih lokacija uz pomoć GPS-a. Unatoč tome, ove napredne značajke uzrokuju brže pražnjenje baterija pametnog telefona. Na to posebno utječu stalno pokrenute pozadinske aplikacije, geolokacija, pozadinsko osvjetljenje zaslona i WiFi.

Novi član obitelji Huawi pametnih telefona - model nova Y70 opremljen je baterijom od impresivnih 6000 mAh. Upravo zahvaljujući izdržljivoj bateriji, uz nova Y70 model ne morate brinuti o optimizaciji korištenja ili stalnoj dostupnosti punjača jer traži dva ciklusa punjenja tjedno. Uz to, samo 10 minuta na punjaču je dovoljno da nova Y70 izdrži 3 sata multimedijalnog korištenja. Baterija nova Y70 modela može optimizirati potrošnju energije aplikacija i aktivirati način rada "Low battery" kada postotak padne na 5% ili čak ostati u stanju pripravnosti do 12 sati prije nego što se isključi, tako da možete biti sigurni da se baterija neće isprazniti u kritičnom trenutku. A kada dođete kući nakon noćnog izlaska s prijateljima ili izleta s članovima obitelji, možete jednostavno spojiti punjač na svoj telefon zahvaljujući Type-C sučelju punjenja. Šlag na torti ovog fantastičnog pametnog telefona je mogućnost korištenja nova Y70 kao bežičnog punjača, uz izlaz od 5 V/1 A za žično punjenje uređaja poput pametnih satova, narukvica ili drugih pametnih telefona kada ste u pokretu.

Prazna baterija više neće biti razlog pomicanju planova zahvaljujući SuperCharge značajci

Vjerojatno ste bili u situaciji da vam se pametni telefon iznenada ugasi što dovodi do stresne potrage za punjačem i izvorom struje. Ovakve situacije se događaju svima jer većina korisnika upotrebljava pametne telefone bez da pretjerano kontrolira bateriju. Dok je adekvatan kapacitet baterije u pametnom telefonu od velike važnosti, brzina kojom se telefon puni jednako je važna. Upravo je brzina punjenja jedna od glavnih značajki drugog pametnog telefona iz Huawei obitelji nova Y. Model nova Y90 opremljen je baterijom od 5000 mAh, ali također podržava 40W Huawei SuperCharge, koji može napuniti bateriju nova Y90 do 50% u samo 30 minuta.

Pametna rješenja za dugo trajanje baterije

Huawei nova Y90 koristi pametno upravljanje punjenjem za zaštitu i optimiziranje funkcionalnosti baterije. U inteligentnom načinu punjenja automatski detektira status istog i regulira kapacitet punjenja baterije do određene razine. Na primjer, u noćnom pametnom načinu punjenja može se ograničiti napunjenost baterije na 80% koje će se automatski nastaviti puniti do 100% prije buđenja. Uz to, model nova Y90 ima značajku asistenta zaduženog za zdravlje baterije koji detektira status i funkcionalnost i podsjeća korisnika da popravi bateriju ako se pojavi takva potreba. Ali inovacije baterija ne završavaju ovdje.

Huawei nova Y90 i njegova 40W Huawei SuperCharge tehnologija inteligentno koordinira kapacitet kao i napon punjenja. Punjenjem telefona od samo 10 minuta korisnici dobivaju do 6.7 sati telefoniranja, 3 sata gledanja videa online, 19.9 sati slušanja glazbe, 2.3 sata navigacije, 2.3 sata skrolanja kratkih videa ili do 81 sati stand - by uporabe. S nova Y90 pametnim telefonom njegovi korisnici više ne moraju brinuti o svojim planovima. Uz zaustavljanje i punjenje od 10 minuta kada je to potrebno, nova Y90 omogućava još jedan dodatni dan korištenja. A odlučite li se na dulje putovanje, nova Y90 nakon punjenja pružit će bezbrižnih 12 sati igranja igrica, gledanja videa, navigacije i 103 sata glazbe uz 418 sati stand - by uporabe. Huawei nova Y serija pametnih telefona spaja izvrsnu bateriju, pristupačnu cijenu i beskrajne mogućnosti zabave bez opterećivanja s kapacitetom baterije. Oba modela su pouzdani pratitelji u aktivnostima i omogućavaju svojim korisnicima da ostanu u kontaktu sa svojim najbližima.

Cijene i dostupnost:

Huawei nova Y70 i nova Y90 modeli dostupni su na lokalnom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1499 HRK za novu Y70 te 1899 HRK za novu Y90. Nova Y90 može se pronaći po promotivnoj akcijskoj cijeni od 1499 HRK kod određenih prodajnih partnera. Više o ponudi pronađite na forumu.

