Šipak - sjajan plod koji treba jesti

Šipak ili nar je tijekom povijesti bilo sveto voće, znak plodnosti i obilja. Kad ga prvi puta zagrizete, znat ćete zašto je tome bilo baš tako... evo par dobrih razloga zašto bi svakodnevno trebali jesti šipak....

Bogat je antioksidansima - plodovi šipka su bogati polifenolima antioksidansima koji se bore protiv nestabilnih molekula koje mogu oštetiti stanice, navode nutricionisti. Također sadrži antocijanine koji šipku daju crvenu boju te pomažu kod snižavanja krvnog tlaka i prevencije raka.

Dobar izvor kalija - sadrži 205 miligrama kalija po porciji od pola šalice, a sok od šipka gotovo 533 miligrama kalija po šalici.

Dobar izvor vitamina C - šipak je i dobar izvor vitamina C. Pola šalice osigurava oko 9 miligrama vitamina C, što je oko 10 posto preporučene dnevne vrijednosti za odrasle.

Dobar izvor vlakana - konzumacijom šipka unosimo četiri grama vlakana po porciji, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede. To je gotovo 15 posto preporučene dnevne vrijednosti vlakana za odrasle u otprilike pola šalice šipka.

Pomaže kod poboljšanja zdravlja bubrega - bubrežni kamenci mogu uzrokovati uzrokovati krv u mokraći, jaku bol i ozbiljne komplikacije bubrega. Šipak može pomoći u prevenciji i liječenju bubrežnih kamenaca jer sadrži antioksidativne prehrambene fitofenole, za koje je utvrđeno da su učinkoviti u prevenciji stvaranja kamenaca, pokazalo je istraživanje.

Pomaže kod upala - istraživanje pokazuje da redovito pijenje soka od nara može smanjiti upale koje prethode srčanim bolestima i dijabetesu. Naime, antioksidansi osim snižavanja krvnog tlaka i prevencije raka smanjuju i upale u tijelu.

Pomaže kod poboljšanja zdravlja srca - konzumacija soka od nara pomaže i kod smanjenja krvnog tlaka. Srčani bolesnici koji su dnevno pili jednu šalicu soka od šipka osjećali su značajno manji intenzitet i trajanje boli u prsima, pokazalo je istraživanje.

U svakom slučaju, kupite ga na placu i slobodno navalite - umjesto, recimo, čipsa...