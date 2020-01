Sinead O'Connor stiže u Tvornicu 15. siječnja

Velika irska glazbenica Sinead O'Connor u petak nastavlja svjetsku turneju u sklopu koje 15. siječnja stiže u Tvornicu kulture. Sudeći prema posljednjim nastupima s kraja 2019. poznata je i većina set liste koju donosi u Hrvatsku.

Koncertom u nizozemskom Nijmegenu Sinead nastavlja turneju koja će se nakon Europe preseliti u Sjevernu Ameriku, a potom u lipnju i srpnju vratiti u Veliku Britaniju. Pred Sinead je ukupno sedam nastupa na Starom kontinentu, u Nizozemskoj, Belgiji, Njemačkoj, Italiji te jedan u Hrvatskoj, 15. siječnja.

Dosadašnje nastupe mediji su ocijenili kao ponajbolje u karijeri nazaivajući ih razarajuće relevantima. Set lista donosi presjek karijere duže od tri desetljeća, naravno od mitske „Nothing Compares 2 U" i ključnih pjesama iz prve faze poput „The Emperor's New Clothes", „Three Babies" i „Thank You For Hearing Me", do odličnih „Black Boys On Mopeds", izuzetne obrade Johna Granta „Queen Of Denmark" i istaknutih „Jealous", „The Wolf Is Getting Married", „Hold Back The Night" i „Take Me To Church". Sinead trenutno radi na novom studijskom albumu, prvom nakon „I'm Not Bossy, I'm The Boss" iz 2014. godine, koji još nema ime, ali ima pjesmu „Milestone" koju će hrvatska publika premijerno čuti u Tvornici kulture.

Ulaznice za zagrebački koncert, ostane li ih na dan koncerta, iznositi će 220 kn. U prodaji je i VIP sektor po trajnoj cijeni od 290 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.