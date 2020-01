Goran Trajkoski i Phantasmagoria 14. siječnja u Tvornici

U utorak 14.01.2020. će u zagrebačkoj Tvornici Kulture premijerno nastupiti makedonska alter rock legenda Goran Trajkoski, poznat po svom radu u grupama Padot na Vizantija, Mizar i Anastasia. Kao posebni gosti će nastupiti zagrebačka dark rock grupa Phantasmagoria.

Padot na Vizantija, Mizar ili Anastasija samo su neki od bendova čiji je član ili osnivač bio Goran Trajkoski. Glazbenu karijeru je počeo 1979. kao vokal punk rock benda Afektivan naboj u rodnoj Strugi, a nakon preseljenja u Skopje pridružio se bendu Saraceni. Postaje i pjevač makedonske utjecajne grupe 80-ih Padot na Vizantija, a kultni art rock bend je ostao zapamćen po albumu "Pochetok i kraj".

Kao basist grupe Mizar ostao je upisan u povijest kroz 1986. i 1987. godinu. Kultni bend koji je osnovan 1983. zbog stavova i avangardnog izričaja bio je pod povećalom tadašnje vlasti. Njihova glazbena ideologija, fuzija je gothic rocka, staroslavenskih i bizantskih crkvenih napjeva te makedonske tradicionalne glazbe bila je zvijezda vodilja cijeloj generaciji.

Nakon što se Mizar ponovno okupio, od 2001. je Trajkoski član i frontman benda. Jedan od najdužih staževa svakako je kao pjevač u bendu Anastasija, a Trajkoski je uz hvaljeni soundtrack za film "Before The Rain", sudjelovao i u bogatoj diskografiji benda koju čini EP "By The Rivers Of Babylon", kao i albumi "Poeta Negra", "Melourgia" i "Nocturnal" gdje su uključili elemente elektroničke glazbe.

Trajkoski neprestano djeluje u glazbenom svijetu, a aktivan je i sa solo projektima, pa tako stvara i elektroničku glazbu pod pseudonimom Gotra (Готра), a bavi se i skladanjem glazbe za filmove i kazalište. Na ovom koncertu će predstaviti presjek svoje karijere pa će tako tu biti pjesama iz razdoblja Padot na Vizantija, Mizara, Anastasie kao i iz njegovih solo projekata.

Kao posebni gosti će nastupiti zagrebačka dark rock grupa Phantasmagoria koja je dosad već surađivala s Trajkoskim i to u vrijeme kad je bio lead vokal grupe Mizar odsviravši dvije turneje na kojima je promoviran album "Kobna Ubavina/ Terribel Bauty Is Born". U Tvornici kultni zagrebački darkeri nastupaju s ritam mašinom i set listom sastavljenom većinom od ranijih pjesama, s početka karijere.

Početak koncerta je najavljen za 20 sati a ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 60 kn u pretprodaji te 80 kn na dan koncerta. Prodajna mjesta: Tvornica Kulture (Ljudevita Posavskog 1), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), prodajna mjesta Entria - www.entrio.hr.