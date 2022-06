U četvrtak 30.06.2022. će se u zagrebačkom klubu Dva Osam (ex - Jabuka) održati after show party nakon koncerta Simple Minds koji će se održati na SRC Šalati. Glazbu će vrtiti DJ Tomi Phantasma, a ulaz je besplatan sa predočenjem ulaznice za koncert Simple Minds.

Program će započeti u 22:00 sata, a na program će pored Simple Minds biti jabučarka mjuza iz osamdesetih pa ćemo se tako moći nastaviti družiti i zabavljati uz hitove grupa Human League, Ultravox, Visage, Soft Cell, Depeche Mode, New Order, Bauhaus, Joy Division, A Flock of Seagulls, The Cure, Killing Joke, Gang Of Four, Love & Rockets, U2, Big Country, Yazoo, Tears For Fears, Video Sex, Boa, The Cult, Siouxsie & The Banshees, The Sisters Of Mercy, Clan Of Xymox, The Mission, DAF, Front 242, Nitzer Ebb, Nine Inch Nails, The Cramps, The Godfathers, David Bowie, Iggy Pop, Nick Cave, Violent Femmes, Pixies, EKV, The Smiths, Jesus & The Marry Chain, Heroes Del Silencio, Rosetta Stone, London After Midnight, Placebo, Interpol, White Lies, Covenant, Mortiis, Editors, Diva Destruction, Marilyn Manson, She Past Away, She Wants Revenge,...

Za one koji neće imati ulaznicu od koncerta Simple Minds, a žele doći na party mogu ulaznice kupit u pretprodaji po cijeni od 30 kn preko stranice kluba Dva Osam tj linka: https://dvaosam.com/event/129-simple-minds-after-show-party-by-tomi-phantasma ili na samomulazu gdje će ulazice koštati 40 kn.Dobrodošli!