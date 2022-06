Kasabian i Róisín Murphy zaključili INmusic festival #15

Nakon dvije pandemijske godine INmusic festival se vratio na zagrebački Jarun, a koliko je publika bila željna velikih koncerata, festivalske atmosfere i dobre zabave bilo je jasno već prvoga dana INmusic festivala #15. Sve do posebnog, četvrtog dana, kojeg su organizatori dodali posebno za slavljeničku priliku, publika je uglas s najvećim imenima svjetske, ali i domaće scene pjevala njihove hitove, a ništa drugačije nije bilo ni posljednjeg dana, u četvrtak 23. lipnja 2022.

Kasabian su se još bolji i jači vratili na INmusic festival nakon pet godina, a koliko vole domaću publiku pokazali su odmah na samome početku koncerta. "Club Foot", "Ill Ray (The King)", "You're in Love With a Psycho" i "Fire" samo su neke od pjesama kojima su zaključili impresivni program glavne pozornice INmusica.

Art-pop heroina Róisín Murphy je na glavnoj pozornici napravila pravi spektakl, a spoj vizualnih efekata, njezine jedinstvene karizme te presjek njezinih hitova, ali i pjesama koje je otpjevala s grupom Moloko publiku su ostavili bez teksta. Prije nje na glavnoj pozornici INmusic festivala #15 svirali su sjajni The Comet is Coming, Panda Rhei i Tidal Pull.

Moćni Rival Sons užarili su atmosferu na INmusicovu World stageu, a osim njih ondje su nastupili Miriiam, ŠIZA i Tamikrest. Gradske bitange, LHD i MORDAI uzdrmali su Hidden stage na Jarunu, a nakon programa na glavnoj pozornici ondje su nastupili Snapped Ankles.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, White Lies, IDLES, Royal Blood, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, Hinds i Dry Cleaning samo su neki od bendova koji su pokazali najbolje od sebe u četiri dana INmusic festivala #15 na zagrebačkom Jarunu. O slavljeničkom izdanju našeg najvećeg open-air festivala još dugo će se pričati, a program se na DJ i VJ pozornicama nastavio do samoga jutra.