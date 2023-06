Silovanje mačke nije "dječja igra"

Udruga Prijatelji životinja najoštrije osuđuje brutalno silovanje, a potom i ubijanje bespomoćne mačke, koje su počinila maloljetna djeca u romskom naselju Međimurske županije! „Zabrinjavajuće je što maloljetnici ne samo da su počinili odvratan čin seksualnog zlostavljanja i usmrćivanja mačke, što je samo po sebi krajnje okrutno i ukazuje na psihopatske tendencije, nego su se pritom smijali, zabavljali, odrasla osoba sve je snimala, a potom su snimku dijelili dalje kao zabavni sadržaj", ističu Prijatelji životinja.

Dodaju da, kao da sve to nije dovoljno stravično, zgroženi su izjavom sutkinje Lane Peto Kujundžić, koja djeluje kao relativiziranje zločina i počinjenog kaznenog djela tvrdnjom da ovakvo ponašanje među maloljetnicima nije neuobičajeno. Iako nije ni psiholog ni psihijatar, sutkinja Peto Kujundžić izjavljuje: „Djeca uvijek eksperimentiraju i eksperiment od seksualnosti do nekakve agresivnosti i do lošeg ponašanja prema životinjama je nešto što oni iskušavaju, traže se, nisu sigurni što žele ili ne žele, a pogotovo kada su u skupini."

Prijatelji životinja smatraju iznimno opasnim da suci banaliziraju kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, za koje je člankom 205. Kaznenog zakona propisana kazna zatvora do godinu dana, i to izjavom da maloljetnici čine najodvratnije slučajeve zlostavljanja i ubijanja životinja zato što se „traže": „Sudbena vlast u RH trebala bi osiguravati primjenu i provedbu zakona i drugih pravnih normi, a ne opravdavati ono što se ne može ničim opravdati."

Napominju da su znanstvena istraživanja u psihologiji i kriminologiji potvrdila da je nasilno ponašanje prema životinjama u djetinjstvu indikator opasne psihopatologije i prvi znak patološkog nasilja koje dovodi do ljudskih žrtava. FBI ističe da statistike o serijskim silovateljima i ubojicama otkrivaju da im je zajednička okrutnost prema životinjama od ranog djetinjstva. Osim toga, standardni priručnici za dijagnostiku i liječenje psihijatrijskih i emocionalnih poremećaja navode okrutnost prema životinjama kao dijagnostički kriterij za obradu tih poremećaja. Također, potvrđeno je i da djeca u obiteljima s izraženim obiteljskim nasiljem usmjeravaju svoje nasilno ponašanje na jedino biće u obitelji koje je ranjivije od njih samih - na životinju, čime sudjeluju u hijerarhijskom zlostavljanju.

„Poznato je da su romska naselja Međimurske županije prepuna obiteljskog nasilja, koje se reflektira i na iživljavanje prema životinjama. To potvrđuju svaki tjedan novi slučajevi ranjenih, polomljenih i na najužasnije načine zlostavljanih životinja koje završavaju u čakovečkom skloništu i čije zbrinjavanje stvara velike troškove jedinicama lokalne samouprave. Stoga se na mučenje životinja ne smije gledati kao na običnu dječju psinu, već je važno da Hrvatska prepozna goleme probleme u romskim naseljima i krene ih sustavno rješavati umjesto da ih mete pod tepih. Tamo trebaju pomoć i životinje i ljudi, a pomoći može dosljedna provedba svih zakona", kažu iz Udruge.

Zbog nedovoljnog i preblagog sankcioniranja kaznenih djela na štetu životinja, Prijatelji životinja zatražili su izmjene Kaznenog zakona i dali i svoje prijedloge. Među njima je i prijedlog da se seksualno zlostavljanje životinja uvrsti kao kazneno djelo, a ako se pritom sve snima radi distribuiranja pornografskih materijala ili iz drugih niskih pobuda ili ako su prouzročene teške tjelesne ozljede, teško narušavanje zdravlja ili smrt životinje, da se osobe kazne zatvorom do pet godina.

