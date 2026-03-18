Jall Aux Yeux u Vintage Industrial Baru - promocija albuma "CTRL+Y"

Jall Aux Yeux @ Vintage Industrial Bar, Zagreb

Srijeda 1. travanj 2026.

Vrata: 20:00

Koncert: 21:15

Ulaznice: 10,00 € / 13,00 € | Dirty Old Shop / Grif bar

Online: https://www.entrio.hr/event/jall-aux-yeux-u-vintageu-30115

Bend Jall Aux Yeux iz Bihaća stvara autentičnu glazbu na francuskom jeziku i okuplja glazbenike različitih profila - učitelje jezika, književnosti i umjetnosti i akademski školovane glazbenike - sjedinjene u ljubavi prema glazbi.

Pozivaju na promociju novog albuma koji će izaći pod etiketom Croatia Recordsa, a na promociji 1. travnja u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, izvodit će stare i nove obrade poznatih hitova (Urban, Rundek, Belan, Predin...) na francuskom jeziku, uz goste iznenađenja.

Članovi grupe svirali su u raznim glazbenim formacijama vrlo različitih stilova i to je mnoštvo glazbenih žanrova i različitih utjecaja koje svatko od njih nosi u sebi utjecalo na izričaj ovog benda (pop/rock, punk, indie, folk, itd.).

Prvi album „Salutations du fond du monde" (u prijevodu „Pozdravi s kraja svijeta"), objavljen 2018. godine, svojevrsna je razglednica iz Bosne i Hercegovine na francuskom jeziku. Nakon objavljivanja albuma uslijedio je velik broj koncerata širom regije, što ih je dovelo do potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom Croatia Records. Drugi studijski album „Bonsoir les choses d'ici-bas" izdan je 2022. godine, a veću pozornost dobivaju s obradama pop-rock klasika s naših prostora na francuski jezik. Prvi singl je duet s Darkom Rundekom i obrada Haustorove pjesme „Ena", a veliku pažnju dobiva i interpretacija pjesme „Teške boje" legendarnih Majki, te duet s Davorom Gopcem na pjesmi „Frida" benda Psihomodo pop. Osim toga snimili su duete sa Sašom Antićem iz TBF-a („Adieu") i Johnom iz grupe M.O.R.T. („Je te cherche").

Novi album, ponovno u izdanju Croatia Records, planiran je za prvu polovinu 2026. godine, a promocija novog albuma održat će se 1. travnja 2026. godine u klubu Vintage Industrial u Zagrebu.