Šest neobičnih običaja povezanih s prijestupnom godinom iz cijelog svijeta

Zahvaljujući specifičnosti Zemljine orbite, svake četiri godine dobivamo dodatan dan, 29. veljače. Julije Cezar uveo je prijestupne godine prije više od 2000 godina da bi se kalendarska godina uskladila s astronomskom i sezonskom godinom, a danas nam one donose niz čudnih i lijepih običaja. Budući da je 2024. prijestupna godina, a otprilike dvije trećine (66%)* hrvatskih putnika želi putovati radi upoznavanja drugih kultura, Booking.com otkriva neke zanimljive običaje iz cijelog svijeta jedinstvene za svako od odabranih vrhunskih odredišta za putovanja. Od uživanja u svinjskim nogicama na Tajvanu do letenja nad Teksasom u balonu na vrući zrak, sve su to specifični običaji uz koje će se putnici pustolovnog duha bolje povezati s kulturom zemlje koju posjećuju.

Kildare, Irska

Manje od sat vremena vožnje od irskog glavnog grada Dublina nalazi se okrug Kildare. Poznat je po održavanju slavnih utrka konja, ali i kao kolijevka običaja da tijekom prijestupne godine žene prose muškarce. Naravno da danas nema pravila za to tko će koga zaprositi, ali vjeruje se da ovaj običaj potječe iz Irske u 5. stoljeću, kada se sveta Brigita Irska žalila da su djevojke morale predugo čekati da ih muškarac zaprosi, pa je proglašen dan „ženske povlastice", kada je ženama dopušteno da naprave prvi korak, a praksa se brzo proširila diljem Europe i izvan nje. Sa svojom bogatom irskom mitologijom, drevnim crkvama i poznatim festivalima povezanim s utrkama konja Kildare danas putnicima nudi priliku da se odmaknu od uobičajenog. Pođite na jednodnevni izlet radi obilaska klifova Moher i Galwaya iz Dublina duž Divljeg atlantskog puta (en. Wild Atlantic Way) da biste istražili slavne litice i taj boemski grad ili uživajte u uzbudljivom noćnom životu Dublina u pustolovini obilaska pubova.

Gdje boraviti: The Rooms at Cunningham's nalaze se u srcu Kildarea, na nekoliko koraka od katedrale sv. Brigite, a nakon kratke vožnje stiže se do svjetski poznatog trkališta Curragh. Radi se o tradicionalnom pubu poznatom po irskoj glazbi uživo i prijateljskoj atmosferi, a posjetitelje će dočekati ljubazno osoblje i veliki otvoreni kamin. Uz to, ugodan restoran u sklopu ovog pansiona poslužuje ukusna tajlandska jela kao što su puketski rezanci i bangkoška govedina te nudi mnoštvo vegetarijanskih opcija.

Anthony, Teksas, Sjedinjene Američke Države

Uputite se u kontinentalni SAD na jedinstveni festival prijestupne godine u gradu Anthonyju koji se nalazi na granici saveznih država Teksasa i New Mexica te je samoproglašena svjetska prijestolnica prijestupne godine. Svake četiri godine ovdje se okupljaju „prijestupnici", odnosno osobe rođene 29. veljače, iz cijelog svijeta da bi proslavili svoj rijetki datum rođenja na poduljem slavlju ispunjenom glazbenim nastupima, lokalnom hranom i dozom neozbiljnosti. Ove godine svečanosti uključuju ekskluzivnu proslavu Prijestupnog dana za „prijestupnike" 29. veljače, a potom dvodnevni festival u Memorijalnom parku Ernieja Rascona s paradama, vožnjama balonom na vrući zrak i štandovima na kojima se poslužuju enchilade i tamale. Osim sudjelovanja na zabavi, putnici mogu istražiti niz muzeja, tržnica i mikropivovara u okrugu El Paso da bi kroz umjetnost i hranu saznali više o autohtonim zajednicama. Sudjelujući u interaktivnom lovu na blago u El Pasu posjetitelji rješavaju zagonetke i kreću u potrage da bi otkrili atrakcije kao što su Los Murales, prekrasni ručno oslikani murali koji se smatraju kulturnim blagom regije.

Gdje boraviti: Za neprekidnu zabavu za posjetitelje pobrinut će se Best Western Anthony/West El Paso, od kojeg se brzim korakom lako stiže do Memorijalnog parka Ernieja Rascona, a kratkom vožnjom do trkališta Sunland Park. To je pustinjski hotel s vanjskim bazenom, hidromasažnom kadom i teretanom, a u sobama više kategorije hidromasažna kada nalazi se u sklopu sobe. Na raspolaganju su i udobni kreveti, besplatan švedski stol za doručak, jutarnje novine te parkiralište da bi se gosti mogli osjećati kao kod kuće.

Traben-Trarbach, Porajnje-Falačka, Njemačka

U jugozapadnoj Njemačkoj, u saveznoj državi Porajnje-Falačka, prema starom običaju zaljubljeni mladići ostavljaju malo drvo breze ukrašeno vrpcama kao poklon na kućnom pragu svoje simpatije uoči Svibanjske svečanosti (prvog ponedjeljka u svibnju). No tijekom prijestupne godine djevojke mogu učiniti isto i ostaviti takav poklon na vratima mladića koji im se sviđa. Ako ste beznadno romantični, Traben-Trarbach šarmantan je vinski grad uz rijeku Moselle u Porajnju s brojnim atrakcijama kojima mami putnike. Osim vinograda na brežuljcima i zadivljujućeg pogleda na dolinu Rajne, posjetitelji mogu istražiti ruševine dvorca, elegantnu secesijsku arhitekturu i jedinstvena gradska vrata. Možete uživati i u vođenom obilasku tvrđave Ehrenbreitstein u Koblenzu u blizini rijeke Moselle, gdje putnici imaju priliku istražiti tu slavnu tvrđavu smještenu na sjevernom dijelu lokaliteta UNESCO-ove svjetske baštine Gornje doline srednje Rajne.

Gdje boraviti: Za ugodan boravak posjetite apartman LOFT17 Neu Luxus-Loft Design Klima 2-4 Personen s balkonom s kojega se pruža predivan pogled na rijeku, a idealan je kako za zaljubljene parove tako i za obitelji. Prostrani apartman ima dvije spavaće sobe, potpuno opremljenu kuhinju i vanjsku blagovaonicu, kao i sadržaje za goste s invaliditetom te besplatno parkiralište. Ovaj ekološki osviješten objekt iznimno cijeni održivost pa gostima nudi i postaju za punjenje električnih vozila, koševe za recikliranje i kompenzaciju dijela njihova ugljičnog otiska.

Taichung, Tajvan

Ovo nije povoljno vrijeme za stariju generaciju u Tajvanu jer se smatra da je vjerojatnije da će umrijeti tijekom prijestupne godine. Da bi im povećale izglede za preživljavanje, kćeri svojim roditeljima obično kuhaju rezance sa svinjskim nogicama, jelo za koje se govori da donosi dobro zdravlje i bogatstvo. Rezanci se poslužuju dugi i nenarezani, što simbolizira dugovječnost. U Taichungu se trgovine rezancima sa svinjskim nogicama mogu pronaći u blizini hramova, gdje praznovjerje nalaže da se zdjela mora okrenuti prije nego što gosti počnu jesti, kao znak potpunog okretanja sreće. Ovaj živahni grad na zapadnoj obali Tajvana objedinjuje različite kulinarske i kulturne užitke. U zalogajnici Fu Din Wang ovjenčanoj Michelinovom nagradom Bib Gourmand potražite specijalitete kao što su svinjske nogice nabavljene s lokalnih farmi i dugo kuhane u marinadi od soje, a na poznatoj noćnoj tržnici Fengjia noćne rezance i druge domaće delicije, od smrdljivog tofua do pohanog sladoleda. Ostale znamenitosti koje obavezno morate posjetiti uključuju močvarno područje Gaomei koje je posebno fotogenično u sumrak i biciklističku stazu HouFeng, slikovitu rutu duljine 4,5 km duž stare željezničke pruge i mosta preko rijeke Dajia.

Gdje boraviti: Od modernog hostela OLAH Poshtel - Taichung kratkom se šetnjom dolazi do Fu Din Wanga i željezničkog kolodvora Taichung, odakle polaze linije do ostalih dijelova grada. Dostupne su privatne sobe, ali i opuštene višekrevetne spavaonice u kojima su kreveti djelomično zatvoreni zavjesama za privatnost i imaju svjetla za čitanje. Do poznate noćne tržnice Fengjia može se doći kratkom vožnjom, a gostima je na raspolaganju i najam bicikala da bi ovaj ogroman grad istražili na održiviji način.

London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Idealno je prijestupnu godinu proslaviti upravo 29. veljače, a putnici to mogu učiniti sa stilom nazdravljajući tradicionalnim koktelima u Londonu. Harry Craddock, barmen koji je radio u Savoyu, osmislio je 1928. godine koktel koji će obilježiti proslavu prijestupnog dana u tom hotelu. Za ovo gorko-slatko piće koje se sastoji od džina, likera od naranče, slatkog vermuta i malo soka od limuna danas se govori da je zaslužno za više prosidbi od bilo kojeg koktela ikada. Danas posjetitelji dolaze u ovaj bezvremenski hotel i njegov povijesni American Bar, najstariji koktel-bar u Ujedinjenom Kraljevstvu koji još radi, da bi kušali starinske, ali i nove napitke. London nudi doživljaje za svakoga, od prvoklasnih muzeja do očaravajućih predstava na West Endu, a sve to u blizini ovog ekskluzivnog hotela. Putnici mogu nastaviti uživati u pićima sudjelujući u obilasku autobusom od Trafalgar Squarea s poslijepodnevnim čajem na temu džina tijekom kojeg će iz starinskog autobusa razgledati slavne znamenitosti uz kolače i pića s džinom. Ako ste za trezveniji doživljaj, rezervirajte ulazak na London Eye, panoramski kotač koji doseže visinu od 135 m, i uživajte u pogledima na Big Ben i Buckinghamsku palaču.

Gdje boraviti: Posjetitelji mogu proslaviti prijestupni dan u tradicionalnom i svevremenski glamuroznom hotelu The Savoy, gdje je izumljen ovaj jaki koktel. Ovaj znameniti luksuzni hotel iz 1880-ih godina smješten je na obali Temze i udaljen je samo nekoliko minuta hoda od London Eyea i Covent Gardena. Elegantne edvardijanske sobe imaju svilene tapete i mramorne kupaonice, a gosti će uživati u zimskom vrtu, sjenici u kojoj se poslijepodnevni čaj poslužuje uz klavirsku pratnju. Unutrašnjost ovog raskošnog hotela, koji nosi Booking.com-ovu oznaku Travel Proud te je poznat po ljubaznom osoblju i izuzetnoj usluzi, topla je kao i dobrodošlica koju jamče gostima.

Paris, Francuska

Trendseteri u Francuskoj imaju svoj jedinstveni običaj za prijestupnu godinu. La Bougie du Sapeur satirične su francuske novine koje su prvi put objavljene 1980. godine, a izlaze samo svake četiri godine 29. veljače, što ih čini najrjeđe izlazećim novinama svih vremena. Naziv dolazi od lika iz starog francuskog stripa koji je rođen na prijestupni dan, a ono što je počelo kao šala između dva prijatelja, postalo je kulturni fenomen. Francuska prijestolnica sa svojim bulevarima ukrašenim spomenicima, muzejima punim remek-djela i modernim multimedijskim galerijama potpuno će vas zaokupiti. Putnici koji se ne zadube previše u La Bougie du Sapeur mogu uložiti u krstarenje s razgledavanjem grada rijekom Senom na trimaranu s kojeg mogu vidjeti slavne znamenitosti, od muzeja Louvre do katedrale Notre Dame. Drugi pak mogu iskoristiti praktičnu mogućnost najma automobila u Parizu pa si priuštiti ulaznicu za Disneyland® Paris s neograničenim vožnjama vlakom smrti, uzbudljivim atrakcijama i zabavnim predstavama u čast tom posebnom dodatnom danu ove godine.

Gdje boraviti: Za boravak na visokoj nozi tu je hotel s pet zvjezdica SO/ Paris Hotel, koji se nalazi na idealnoj lokaciji u srcu Pariza i od kojeg se može brzo stići do željezničkog kolodvora Gare de Lyon i katedrale Notre Dame. Ovaj moderni luksuzni hotel ima javni prostor prepun sjajnih suvremenih umjetničkih djela u kojem se lokalnim umjetnicima omogućuje da pokažu svoj talent, a ima i ogromne prozore s impresivnim pogledom na Senu. Bogati sadržaji uključuju grijani unutarnji bazen, wellness-centar i raskošni spa-centar, kao i restoran, klub i bar koji zauzimaju posljednja dva kata zgrade.