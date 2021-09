Senzualni vs erotski seks: znate li razliku?

Možete biti intimni na mnogo načina, a penetracija uopće nije obavezna. Mišljenje kako orgazam možete postići samo penetracijom može vas odvesti na krivi put tako da je dobro znati kako seks može biti onakav kako ga zamislite. Kako bi vas više informirali, LELO je pripremio kratki vodič kroz različite stilove seksa. Senzualni i erotski seks su dva različita stila seksa, no, ako malo bolje pogledati, zapravo imaju dosta sličnosti. Iskreno, iznenadit ćete se kad saznate malo više o svakom od njih.

Vaš stil seksa je veoma individualan i možemo ga opisati kao ples ljubavnika koji su odabrali baš tu vrstu ''plesa''. Partneri trebaju biti na istoj razini, barem što se tiče seksualnih preferencija. Recimo, ako jedan partner želi grublji seks, a ne senzualni, postoji mogućnost da će se teže postići seksualna povezanost. No, ako obje strane imaju istu ideju, mogu postići zajednički trenutak euforije. Imajući ovo na umu, razmislite - kad se zavriju strasti između vas i vašeg partnera, prevladava li senzualnost ili erotika? Razlika je očigledna.

Što je senzualnost?

Prema Oxford rječniku, senzualnost je ''užitak, način izražavanja, žudnja za fizičkim, pogotovo seksualnim, užitkom''. Također, glavna karakteristika je da je ''ugodno ili da se zadovoljavaju osjetila''. No, ako stavimo definiciju iz rječnika sa strane, kako biste vi opisali svrhu senzualnosti? Što radite ili prakticirate da se osjećate senzualno? Senzualnost se može osjetiti u raznim scenarijima, bili vi solo ili u vezi. Ona je poput neke energije koja je neporeciva, strastvena i uzvišena i koja se bavi svim osjetilima - poput neke namjerne svjesnosti koja vam omogućuje da budete u potpunosti prisutni u trenutku. Nošenje seksi rublja može učiniti da se osjećate senzualno. Kad osjetite mekoću tkanine, sviđa vam se boja, gledate se s divljenjem i osjećate se lijepo samo za sebe.

Isto tako, kad vas partner masira to isto može biti senzualno jer osjetite njihove ruke na svom tijelu, a oko vas su opuštajući mirisi ulja za masažu. Hrana isto može biti senzualna. Zamislite nekoga tko proguta svoj obrok umjesto da uzme vremena i polako ga pojede, cijeneći svaki zalogaj, miris i teksturu. Sve su to oblici senzualnosti.

Što je to senzualni seks?

Što je senzualni seks? Ono je utjelovljenje trenutka koje obuhvaća svih pet osjetila. Odvojite vremena da se posvetite svom partneru i osjetite njihovu meku kožu, pomirišite njihovo tijelo, osjetite usne, osluhnete njihovo disanje i zvukove, stopite se u tom intimnom trenutku. Senzualni seks podrazumijeva uklanjanje svih smetnji i da ste toliko zaokupljeni iskustvom da ne razmišljate o brigama iz prošlosti ili budućnosti. Ovaj stil seksa zahtjeva od oba partnera da budu usklađeni jedni s drugima, da se ''hrane'' međusobno, te da pokazuju verbalnim i tjelesnim govorom tijela što žude.

Kako biste si dodatno začinili iskustvo, savjetujemo da isprobate TIANI 2. TIANI 2 nose žene tijekom seksa, a uz LELO tehnologiju SenseMotionTM, imate kontrolu nad senzacijama koje osjećate tijekom seksa. Napravljena je od mekog, fleksibilnog silikona, te pruža idealnu atmosferu za malo avanture u spavaćoj sobi - osjećaj ispunjenosti za nju i veći intenzitet za njega čine ju najboljom seks igračkom za parove. Savršeno za dijeljenje orgazma!

Što je erotika?

Prema Oxford rječniku, erotika je ''kvaliteta karaktera da bude erotičan''. Iskreno, to nam ne govori puno. Zapravo, s tom definicijom teško nam je stvoriti razliku između senzualnosti i erotike. Pogledajmo malo ispod površine...

Erotika je nešto što ljudi doživljavaju. Usporedno, životinje imaju spolne odnose, no one ne mogu doživjeti erotiku što nas dovodi do zaključka kako se seksualna aktivnost transformira ubacivanjem erotike. Erotika nas pokreće i prožima nas vitalnošću i osjećajem živahne energije kroz seks. Kao i senzualnost, erotika se može doživjeti seksualno, no i na druge načine. Na primjer, gledanje lijepog umjetničkog djela može izazvati erotske osjećaje. Potaknuti smo maštom, fantazijom, kreativnošću, osjećamo se znatiželjno i razigrano. Kako više istražujemo erotiku, otkrivamo nove seksualnosti za koje nije potreban partner. Samozadovoljavanje je savršena prilika da povećate razinu erotike dok istražujete i zadovoljavate svoje potrebe. Drugim riječima, seksualne fantazije odličan su način da pojačate erotske osjećaje. Razumijevanje vaših seksualnih želja i fantazija omogućuje vam održavanje erotike koja je bitna za seksualno uzbuđenje.

Što je to erotski seks?

Erotski seks je kada se netko osjeća dovoljno slobodno i otvoreno da istražuje svoje seksualne želje i fantazije. Često kada netko ne zna što smatra erotskim, možda neće moći prepoznati imaju li želju za seksom ili jednostavno osjećaju povezanost. Zanimljivo, mnogi od nas povezuju erotski seks s ludošću, divljinom, kinkom. Sve te elemente možemo vidjeti u porno filmovima, zapravo, često su oni nazivani ''erotskim'' filmovima. Povezali smo pojam erotsko s erotskim kada se osjećamo raspoloženo za seks. Imajući ovo na umu, možemo li erotski seks slobodno definirati kao doživljavanje, eksperimentiranje i uživanje u dijelovima vaše seksualnosti zbog kojih se osjećate uzbuđeno? Na primjer, možda imate fantaziju ili vas uzbuđuje ideja o seksu u troje. Samim time što ste otvoreni i preuzmete kontrolu nad svojom seksualnošću kad kažete seks u troje je zapravo erotika u pokretu.

Preporučujemo da u svoje erotske aktivnosti uvedete TOR 2. TOR 2 je najsofisticiraniji vibrirajući prsten na svijetu koji vam nudi najuzbudljivija i intenzivna zadovoljstva. Sa 100% snažnijim vibracijama od bilo kojeg proizvoda te vrste, glatki silikonski dizajn udobno pristaje svim veličinama, donoseći vam dugotrajnu prisutnost i nevjerojatne osjećaje vašem partneru.

Ponavljamo, ideje i doživljaji senzualnosti i erotike su individualne prirode i razlikuju se od osobe do osobe tako da je teško definirati što je to točno senzualni i erotski seks. Ipak, ako trebamo odrediti, senzualnost može obuhvatiti sva vaša osjetila. Istodobno, erotika uključuje naše mentalne sposobnosti i način na koji naš um percipira stvari kao erotske i uzbuđujuće.