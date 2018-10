Seks u godinama bolji je za žene

Redovni seksualni odnosi u starijoj dobi mogu zaštititi žene od određenih zdravstvenih problema, ali bi na muškarce mogli djelovati suprotno, objavili su znanstvenici.

Stariji muškarci koji se seksaju više od jednom tjedno, naime, imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti.

"Rezultati za žene su u skladu s našim očekivanjima, ali za muškarce su iznenađujući", rekla je Hui Liu, profesorica sociologije na državnom sveučilištu u Michiganu.

Znanstvenici na čelu s Hui Liu analizirali su podatke iz nacionalnog istraživanja u kojem je sudjelovalo 2.204 ispitanika u dobi od 47 do 85 godina. Rezultati su objavljeni u časopisu Journal of Health and Social Behavior.

Žene koje su odgovorile da ih seksualni život zadovoljava i da im je ugodan imale su manju vjerojatnost razvoja hipertenzije, napisali su znanstvenici. Također, hormoni koje žene luče tijekom seksa pridonose njihovom zdravlju.

"Iznenađujuće, stariji muškarci koji imaju seksualne odnose više od jednom tjedno imaju dvostruko veći rizik od srčanih problema od seksualno neaktivnih. To se odnosi čak i na one koji su iznimno zadovoljni svojim seksualnim životom", rekla je Hui Liu.

"Takvi rezultati dovode u pitanje raširenu pretpostavku da je seks svima blagotvoran za zdravlje", naglasila je. Stariji muškarci imaju problema s postizanjem orgazma zbog emotivnih ili medicinskih razloga i zato se možda više iscrpljuju što stvara relativno veći stres na njihov kardiovaskularni sustav, smatra Liu.

"Druga je mogućnost negativan učinak lijekova i nadomjestaka za unapređenje seksualne funkcije", rekla je.

U svakom slučaju, potrebna su dodatna istraživanja koja će pojasniti zašto bi seks za starije muškarce mogao biti poguban.