Seks s bivšima je - dobra stvar?

Seks s bivšim je prva stvar na koju će vas upozoriti prijatelji/ce - uglavnom preporučujući kako je to potpuno pogrešno i kako biste trebali izbjegavati apsolutno sve nježnosti, no je li to baš tako?

Ako pitamo znanstvenike, oni tvrde suprotno - ne vide ništa loše u seksu s bivšim. Naprotiv, to vam može i pomoći.

Parovi prekidaju iz određenih razloga, no seksualna potreba i potreba za bliskosti i dalje ostaje. Ako su obje osobe se pomirile s tim da taj odnos ne treba trajati, seks je dozvoljen, u smislu nekog prijelaznog rješenja. No, izuzetno je okrutno od osobe koja ostavlja, prakticirati seks sa svojim bivšim ili bivšom, dok je ta druga strana i dalje puna emocija.

Psiholozi upozoravaju da je takvo ponašanje sebično i opasno za drugu stranu.

No, da se vratimo situaciji u kojoj su stvari čiste, odnosno u kojoj su obje osobe htjele prekid. Znanstvenici su proveli dva istraživanja te dokazali da u ovom slučaju seks s bivšim partnerom neće usporiti proces zarastanja slomljenog srca pa čak i ako je prekid bio bolan.

U prvoj studiji sudjelovalo je 113 parova koji su netom prekinuli. Odgovarali su na pitanja jesu li imali tjelesni kontakt s bivšim/bivšom, koliko su toj osobi bili privrženi i kako su se osjećali na kraju dana.

U drugom istraživanju sudjelovale su 372 osobe. Odgovarale su na pitanja kako su se osjećali nakon seksa s bivšim partnerom i jesu li i dalje emocionalno vezani za njega.

Oba istraživanja pokazala su da ova vrsta seksa ne izaziva dodatne emocionalne patnje i ne odgađa oporavak, čak ako ga i ponavljate.

Stoga... navalite slobodno :D.