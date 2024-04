Je li vam partneru stalo do seksa?

Znate i sami da prvi seks s novim partnerom ima toliko mogućih varijanti da ih nije moguće prebrojati, pa onda posljedično nije baš najjednostavnije shvatiti voli on seks ili ne...

Naime, on je uvijek pomalo stresan, no i sljedećih nekoliko susreta u krevetu mogu vam odmah otkriti kakve su vam šanse za ozbiljnu i dugoročnu vezu, tvrde seksolozi.

Naime, ako novi partner nije sebičan i posvećuje puno vremena predigri, očito je da vas želi dobro uzbuditi, zainteresirati za svoje vještine i pokazati vam da je vrijedan vaše pažnje. Zaključak je jednostavan - ne želi biti prolazna avantura i zaljubljuje se u vas.

Kad uz to pažljivo prati vaše reakcije i pokazuje da želi znati što volite, a što ne i tome se odmah prilagođava, jasno vam daje do znanja da je pažljiv ljubavnik kojem je jako stalo do vašeg zadovoljstva.

No, neke stvari možete shvatiti već i prije samog seksa - ako vas ljubi dugo i često, jasno vam daje do znanja da je jako zainteresiran, a ako uz to radi romantičnu atmosferu i opušteno se šali s vama, očito je da vas želi zadržati.

Dakle, postoje razne formule, ali dok ne dođe do seksa - ne zna se ništa.