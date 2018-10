Seks nakon bebe - kada i kako?

Beba donosi novu energiju i veselje u obitelj, no ispod glasa svaki će vam novopečeni roditelji priznati da odnosi još nešto (osim sna) - seks.

Život se drastično mijenja nakon dolaska prinove, a žensko tijelo prolazi kroz različite procese. Tipičino je da žene iskuse bolove u zdjelici, postporođajnu depresiju i oticanje.

Oporavak je individualan i nema pravila, ali bilo bi najbolje kada bi izbjegavali seksualne odnose barem 4 do 6 tjedana nakon poroda (dok traje babinje).

Možda vam to zvuči kao puno vremena, ali većini žena ni nije do seksa nakon poroda. Profesorice ginekologije sa Sveučilišta u New Yorku, Shree Chanchani, tvrdi da porod najčešće ubije želju za seksom i žene mogu imati nizak libido sljedećih nekoliko tjedana te to nije ništa neobično.

Iz tog se razloga preporučuje uporaba lubrikanata pri seksu nakon poroda.

Razina hormona estrogena u krvi drastično pada pa rezultat može biti i vaginalna suhoća zbog koje seksualni odnos može biti bolan.

Međutim, nije samo libido razlog da se držite podalje od fizički intimnih odnosa prvih 4 do 6 tjedana. Rađanje je intenzivni proces nakon kojeg žene često krvare.

Tkivo je iznimno oštećeno i treba vremena da zacijeli, a seksualni odnos može to vrijeme produžiti i pogoršati stanje. Seks prebrzo nakon poroda može prouzrokovati i infekcije u maternici.

Svi ovi razlozi potvrđuju da je najbolje sa penetrativnim odnosom pričekati šest tjedana. No, nemojte se obeshrabriti jer postoje i drugačiji načini seksualnih odnosa koji mogu biti jednako zadovoljavajući.