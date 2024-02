Seks i mitovi kojima se treba smijati

Seks je na sve strane, toliko ga ima da jednostavno ne može pobjećii od njega (pitamo: tko bi želio pobjeći od seksa?!). No, unatoč svemu, mitovi povezani s njim šire brže od najboljih tračeva i gripe zajedno, na žalost većine muškaraca koji u njih vjeruju. Nemojte očajavati, počnite vrištati jer je većina njih - lažna.

Kamenice i ostali afrodizijaci su ... hrana. Kao i svaka druga, a silna objašnjenja o njihovom učinku toliko su se rasprostranila da većina ljudi misli da je to bolje i jače od Viagre. Nije. To je hrana. Točka.

Naravno, veličina je važna, pa teško da postoji muškarac na svijetu koji barem jednom nije mjerio svog veseljka kako bi ustanovio gdje on to nalazi u odnosu na svjetski prosjek. Da, znate li koji je svjetski prosjek u erekciji? 12 - 15 cm ... nije nešto, pa ako ste ispod prosjeka, stvarno se trebate zabrinuti. Najveći penis ima 34 centimetra, a najmanjeg još nisu izmjerili ...

Da, muškarce prati glas da su stalno napaljeni, dok bi žene trebale biti te koje su hladne pa ih treba paliti kao starog dizelaša usred zime ... Krivo, naravno, jer su žene napaljene najmanje jednako kao muškarci, ako ne i više.

Mitova ima još malo more, a zbog čega ta cijela frka? Seksa? Pa to u prosjeku traje dvije minute, i to dva puta tjedno! Dokazali ozbiljni ljudi ...