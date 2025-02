Sean Paul na Lollipop festivalu na Jarunu

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda posljednjih desetljeća, dobitnik Grammyja Sean Paul nastupit će na mega spektaklu Lollipop na zagrebačkom jezeru Jarun u subotu. 28. lipnja od 17 sati. Velika je ovo vijest za brojne obožavatelje najbrže rastućeg hrvatskog brenda, a na ovom događaju se očekuje i više od 10 tisuća posjetitelja iz cijele Europe. Pravi mali grad na jezeru Jarun tog će dana biti u znaku zabave, ali i sporta, make up-a, i svega drugog što vole mladi i oni koji se tako osjećaju. Ovo je definitivno jedan od najvećih događaja ovog ljeta u Zagrebu.

S više od 26 milijuna prodanih ploča na osam objavljenih studijskih albuma, Sean Paul je globalno podigao dancehall žanr, koji je od njegovog samog nastanka u klubovima na Jamajci postao svjetski hit. Od kad je postigao svjetski uspjeh 2000-tih, ostao je omiljeno lice pozornice brojnih svjetskih festivala. Njegovi mega hitovi uključuju one kao što su 'Mad Love', 'Rockabye', 'Get Busy' i 'Baby Boy'. Tijekom karijere surađivao je s glazbenim velikanima poput Beyoncé na hitu Baby Boy, Sije na Cheap Thrills, Enriquea Iglesiasa na hitu Bailando, Dua Lipe na No Lie i J Balvina na hitu Contra La Pared. Sean Paul je nastupao pred ogromnom publikom, zapalivši pozornice i okupivši neke od najvećih dvorana u više od 120 zemalja.

„Ovo je najveći glazbeni događaj u organizaciji Lollipopa. Naši posjetitelji u više su navrata istaknuli da bi upravo Sean Paula htjeli vidjeti i slušati na nekom od naših tuluma i zajedno smo ostvarili tu želju!" - ističu iz Lollipopa i dodaju: „Na Jarunu pripremamo neviđen spektakl na kojem očekujemo goste iz cijele regije i Europe!"

Svjetsku slavu Seal Paul je stekao ranih 2000-tih s albumom Dutty Rock za koji je osvojio Grammy za najbolji reggae album i donio hitove poput Get Busy i Like Glue. Njegovi hitovi često su dominirali globalnim top listama, uključujući Temperature, njegov treći #1 singl na Billboard Hot 100 ljestvici. Njegov status kulturnog ambasadora Jamajke potvrđen je odlikovanjem Order of Distinction 2019. godine. S više od 15 milijardi pregleda na YouTubeu i više od 30 milijuna mjesečnih slušatelja na Spotifyju, Sean Paul ostaje globalni fenomen koji nastavlja oblikovati i širiti zvuk dancehalla širom svijeta.

Karizmatičnom Sean Paulu ovo će biti drugi nastup u Hrvatskoj. Na prvom nastupu u Lijepoj našoj oduševio se otokom Pagom i našom obalom. Organizatori zagrebačkog spektakla ovog će mu puta pripremiti kontinentalnu dobrodošlicu uz nezaboravne štrukle i razgled Grada Zagreba.

Dolazak američko - jamajčanske pop zvijezde u Hrvatsku najveće je priznanje mladom glazbenom brendu Lollipop. Njihove tulume diljem hrvatske i regije do sada je posjetilo više od 70 tisuća posjetitelja do sada, Lollipop se etablirao kao najbrže rastući domaći brend zabave, čiji se događaji uvijek čekaju s nestrpljenjem.

Lollipop je upravo osvojio nagradu Cesarica u novoj kategoriji unutar Cesarica Bestsellera, koja od ove godine ističe glazbene evente s najvećim brojem ukupno prodanih ulaznica. Proteklih godina među mladima se tako ne prestaje se pričati o ovom brendu. Svi žele biti dio ove urbane priče. Izvrstan glazbeni program predvođen hitovima 2000-tih i 2010- godina, atraktivna scenografija, nesvakidašnje lokacije i prepoznatljivi simbol - lizalice postale su neizostavna destinacija za najbolje izlaske, druženja i ples do zore.

Ulaznice za spektakl na Jarunu mogu se kupiti na svim prodajni mjestima Entrio.hr ili putem linka: https://www.entrio.hr/event/lollipop-jarun-lake-23108