Scorsese i Di Caprio u novoj suradnji

Dvojac želi snimiti povijesnu dramu o preživljavanju na obali Južne Amerike, objavili su Hollywood Reporter i Variety.

Prava na film preuzeo je Appleov streaming servis. Film se temelji na znanstveno-fantastičnoj knjizi pod naslovom The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, američkog pisca Davida Granna.

Priča govori o britanskom ratnom brodu koji se nasukao na usamljenom otoku u blizini Čilea sredinom osamnaestog stoljeća. U okrutnoj borbi za život posada gladuje, događaju se ubojstva i pobune.

Grann je također autor publicističke knjige Ubojice cvjetnog mjeseca, prema kojoj je Scorsese nedavno snimio istoimeni film s Di Capriom u glavnoj ulozi, a koji se u kinima očekuje sljedeće godine.

On govori o ubojstvima pripadnika indijanskog plemena Osage u Oklahomi dvadesetih godina prošlog stoljeća, kada su na njihovoj zemlji otkrivene velike rezerve nafte.