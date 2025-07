Schneider Electric i poslovni objekti

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije,, službeno je pokrenuo svoj novi međunarodni program "Impact Buildings" otvaranjem prvog pametnog i održivog poslovnog objekta u Dubaiju.

Program "Impact Buildings" ima za cilj učiniti poslovne zgrade Schneider Electrica širom svijeta uzorom održivosti, koristeći vlastita napredna digitalna rješenja iz EcoStruxureTM portfelja. Ta rješenja omogućuju pametno upravljanje energijom, digitalno praćenje potrošnje te optimizaciju prostora i učinkovitosti - sve uz veću udobnost i kvalitetu boravka zaposlenika i posjetitelja.

Prvi objekt u okviru programa - The NEST - nova je Schneider Electric poslovna zgrada u Dubaiju, veličine preko 10.000 m², koja okuplja više od 1.000 zaposlenika. Zgrada je zamišljena kao model buduće poslovne infrastrukture te uključuje:

Global Innovation Hub - interaktivni prostor za demonstraciju najnovijih tehnologija;

Centar za obuku - namijenjen korisnicima i partnerima;

fokus na osnaživanje mladih i razvoj lokalnih talenata za zelenu i digitalnu budućnost regije.

Uz pomoć EcoStruxure rješenja i povezanih softverskih platformi poput Planona, zgrada je postigla:

smanjenje potrošnje energije za 37% u odnosu na prethodnu lokaciju,

smanjenje emisije CO₂ za 572 metričke tone godišnje, što odgovara potrošnji električne energije u 77 prosječnih kućanstava.

To je važno je su grade odgovorne za oko 37% globalnih emisija CO₂, pa Schneider Electric ovim potezom postavlja konkretan primjer kako poslovni sektor može doprinijeti klimatskim ciljevima, bez kompromisa na kvaliteti radnog okruženja.

Manish Kumar, izvršni potpredsjednik odjela Digital Energy u Schneider Electricu, izjavio je:

„Vrijeme je da mijenjamo zgrade iz temelja. One više nisu samo prostori - one moraju biti inteligentne, povezane i prilagođene ljudima, poslovanju i održivosti. The NEST je dokaz da digitalizacija i elektrifikacija mogu transformirati poslovnu infrastrukturu za budućnost."

Olivier Blum, izvršni direktor Schneider Electrica, dodao je: „The NEST nije samo zgrada - to je poruka. Pokazujemo kako digitalna i energetska rješenja mogu ubrzati ostvarenje ciljeva klimatske neutralnosti, a istovremeno stvoriti inspirativna radna okruženja za inovacije i rast."

Zanimljivosti o The NEST zgradi:

29 fokus prostora, 90 dvorana za sastanke, 36 projektnih zona, 360 radnih jedinica i vlastiti amfiteatar,

prvi inovacijski centar Schneider Electrica u Dubaiju s demonstracijama digitalnog blizanca zgrada, rješenja za podatkovne centre i AVEVA platforme za objedinjeno upravljanje.

Schneider Electric najavio je kako će u narednih 18 mjeseci slične nadogradnje i prenamjene provoditi i u drugim svojim zgradama diljem svijeta, kako bi vlastitim primjerom pokazao što znači "zgrada budućnosti".

Pojmovnik: