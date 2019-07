Savršen odmor za ljubitelje sladoleda

Sladokusce će obradovati vijest da nam se bliži Svjetski dan sladoleda (21. srpnja). Mnogim se putnicima sladoled i odmor savršeno slažu, a koje god odredište da posjetite, susrest ćete se s drugačijom verzijom ove klasične ledene poslastice. Stoga ako ste dio gotovo jedne petine putnika (18%) koja uživa u gastronomskim putovanjima i to posebno onima povezanima sa sladoledom, Booking.com, globalni predvodnik u spajanju putnika s najširim izborom nevjerojatnih smještajnih objekata, proučio je više od 28 milijuna jedinica u više od 141.000 odredišta i izdvojio neke od najboljih destinacija za ljubitelje sladoleda.

Topla verzija sladoleda u Xi'anu u Kini

Jedna verzija sladoleda navodno je prvi put proizvedena u Kini i to već 200 g. pr. Kr., a radilo se o kombinaciji mlijeka, riže i snijega. Kina je danas najveće tržište za prodaju sladoleda na svijetu , što je čini savršenim odredištem za slatko putovanje. Xi'an, glavni grad provincije Shaanxi, jedno je od najpopularnijih kineskih odredišta za ljubitelje hrane, a najveću popularnost uživaju lokalne poslastice roujiamo (trgano meso u ukusnoj žemlji) i guantang baozi (žemlje pripremljene na pari). Xi'an ljubiteljima sladoleda nudi nešto drugačiju verziju omiljene slastice i to u obliku pohanog sladoleda - kuglica sladoleda uvalja se u krušne mrvice i zatim se kratko prži u ulju, što stvara toplu i hrskavu koricu oko smrznutog sladoleda. Za one koji preferiraju hladnu verziju, u četvrti lokalu Shan 13 možete pronaći jedinstvene okuse kao što su dimljeni tofu, crni ocat i wasabi

Gdje boraviti: Muslimanska četvrt Xi'ana ostvarenje je snova za sve ljubitelje hrane jer se ondje nalaze brojni restorani i ulični štandovi s hranom. Smještaj kod domaćina Xi'an Simple Palace nalazi se u središtu četvrti i savršeno je mjesto za odmaranje nakon istraživanja ovog područja. U ulici Muslim Street nalaze se brojni lokali s hranom, a objekt se nalazi u blizini turističkih lokacija kao što su Drum Tower i povijesni muzej Shaanxi History Museum.

Rashladite se u Costa Mesi u Kaliforniji u SAD-u

Costa Mesa u Kaliforniji poznata je po šarolikoj umjetničkoj sceni i još većoj gastronomskoj kulturi. Posjetitelje očekuju izvanredne plaže, profinjeni butici i raznolika ponuda hrane i slastica. Na sajmu OC Fair odvijaju se proslave raznih događanja, a 16. srpnja glavna će tema biti sladoled. Svaki sladokusac ovdje će pronaći nešto za sebe, od američkog sladoleda u čašici (sundae) i sladolednih sendviča do kušanja jedinstvenih okusa.

Gdje boraviti: Objekt The Westin South Coast Plaza savršeno je mjesto za sve putnike koji žele doživjeti sve ono najbolje što Južna Kalifornija može ponuditi. Hotel se nalazi u neposrednoj blizini OC Faira, Disneylanda i trgovačkog centra South Coast kao i najboljih lokacija za hranu i desert. U samom objektu gosti mogu uživati u vanjskom bazenu, terasi za sunčanje i restoranu za neophodne obroke između tog silnog sladoleda!

Uživajte u gelatu u Firenci, Italija

Uz sličnu bazu kao kod sladoleda, gelato je mliječnija varijanta sladoleda i najčešće se pravi bez jaja. Izumio ga je Bernardo Buontalenti u Firenci pa svi oni koji traže idealno mjesto za kušanje gelatoa neće biti razočarani njegovim rodnim mjestom. La Carraia je najpopularnije mjesto za kušanje gelatoa, a nudi ekstra kremaste i iznimno velike kuglice. U samom centru nalazi se gelateria Perche' no!..., koja turistima i lokalnim stanovnicima nudi slasne kuglice i okuse kao što su toskanska ruža, sicilijanska pistacija te sezam i med.

Gdje boraviti: Campo Di Marte četvrt je u središtu grada te je izvrsna za ljubitelje gelatoa koji mogu odsjesti u lijepom i neobičnom objektu Florence Liona Apartments. U ovom savršenom talijanskom apartmanu, koji se odlikuje drvenim gredama i rustikalnim pločicama, osjećat ćete se kao kod kuće. Ovo je područje dobro povezano s ostatkom grada i nudi vam izvrsne opcije prijevoza, te je savršeno za istraživanje. Ljubitelji hrane mogu počastiti na tržnici Sant'Ambrogio.

Zasladite se u Aucklandu u Novom Zelandu

Auckland je najveći grad u Novom Zelandu te je savršeno mjesto u kojem turisti mogu iskusiti ono najbolje što im nudi Novi Zeland, a to uključuje i poznate slastičarnice. Auckland je odličan izbor za odmor jer nudi izvrsne plaže, izvanredne izložbe i savršenu hranu. Grad se diči brojnim gastronomskim delicijama, među kojima su restorani koji nude tradicionalno maorsko jelo hangi (meso i povrće koje se dugo kuha u podzemnoj pećnici) i 'Kina' (lokalno ime za ježinca koji ima ukusno meso). Lokalna je poslastica za ljubitelje sladoleda okus 'Hokey Pokey' (karamelizirane saće) koji se poslužuje u jedinstvenom lokalu Giapo, popularnom među lokalnim stanovništvom zbog domaćeg sladoleda i jedinstvenih okusa. Ostali okusi koje možete kušati u Giapu uključuju 'Yellow Kumara' (domaći krumpir) i jorkširski puding u čašici od mliječne čokolade umjesto korneta. U Giapu se nude i tečajevi za one koji žele saznati nešto više o svojoj omiljenoj slastici.

Gdje boraviti: Objekt Avani Metropolis Auckland Residences nalazi se nasuprot parku Albert Park, u samom središtu Aucklanda. Svi apartmani u ovom objektu sadrže udobne kaučeve, TV, prostor otvorenog plana te blagovaonicu i potpuno opremljenu kuhinju. Iz objekta možete prošetati do popularnih turističkih atrakcija kao što su galerija Auckland Art Gallery, pristanište Queens Wharf i toranj Sky Tower. Najveća je prednost ove lokacije blizina lokala s najboljim sladoledom u Novom Zelandu kao što su Giapo, Liky Liky Gelato i Island Gelato. Sve sladokusce čeka prava poslastica.

Počastite se ledenim poslasticama u Helsinkiju u Finskoj

Helsinki je pravo skriveno blago sa sve boljom gastronomskom kulturom. U gradu su očiti mnogobrojni utjecaji modernog finskog dizajna. A ako vas dobra umjetnost nije osvojila, onda bi mogla dobra hrana! Ljubitelji hrane mogu kušati lokalnu poslasticu Runeberg Torte, malene kolače s rumom, glazurom i džemom, a ljubitelji sladoleda mogu se uputiti u lokal Jädelino, koji je poznat po jednom od najboljih sladoleda u gradu. Lokalna je verzija sladoleda zbog korištenja zgušćivača nešto gušća, a u ponudi su ukusni okusi kao što su finski med, sladić i metvica te bijela čokolada s mrkvom.

Gdje boraviti: Objekt Apartment Hotel Aallonkoti sadrži nekoliko modernih apartmana s opremljenom terasom koja ima pogled na park Finlandia Park, a od lokala Jädelino udaljen je kratkom vožnjom vlakom. Iz ovog će objekta gosti lako doći do restorana, kafića i barova, a mogu posjetiti i glazbeni centar Helsinki Music Centre ili kino Tennispalatsi Finnkino Movie Theatre.

Kušajte helados u Ibarri u Ekvadoru

Ljubiteljima voća svidjet će se ekvadorska verzija tradicionalnog sladoleda. Ova ledena poslastica nastala je u Ibarri, a njezin okus navodno predstavlja svu povijest ove zemlje. Ova je poslastica nastala kada su hladnjaci bili rijetki u Ekvadoru, a priča kaže da se radio od tuče i lokalnog tropskog voća. Putnici bi trebali posjetiti lokal Helados de Paila Rosalia Suarez kako bi se upoznali s tradicijom i kušali razne okuse.

Gdje boraviti: Iz objekta Bungalows Yahuarcocha, smještenog u mirnom području okruženom planinama, pruža se pogled na prelijepo jezero Yahuarcocha. Iz objekta do gradskog centra dijeli vas kratka vožnja autobusom, a ondje možete kušati lokalnu sladolednu poslasticu.

