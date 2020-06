Savjeti za pozitivno razmišljanje

Nevjerojatan je broj misli koje nam svakoga dana prolaze kroz glavu. Prema nekim istraživanjima dnevno nam kroz glavu proleti 45000-51000 misli, što bi otprilike bilo 50-tak misli u minuti, i nažalost kod većine ljudi, 80-90 posto tih misli je negativno. Zaista zvuči zastrašujuće, zar ne?

Promjena počinje od nas

Svi bi htjeli mijenjati svijet i okolnosti koje ih okružuju, a vrlo je malo onih koji bi to krenuli raditi od sebe, a upravo je to točka od koje kreće promjena. Život može biti jedno doista sretno, ugodno i ispunjavajuće iskustvo, samo ako ga mi sami takvim stvorimo. Uistinu je jednostavan, a mi ljudi ga činimo kompliciranim, nemogućim i teškim. A to da je sve komplicirano je omiljena igra našeg uma.

U ovim brzim vremenima, naučeni smo vjerovati u negativne stvari i dopuštamo negativnim mislima hraniti naša naučena vjerovanja je gotovo nemoguće izaći iz tog začaranog kruga.

No, naučimo li doskočiti negativnim mislima i zamijeniti ih onim pozitivnim, naši životi zaista mogu krenuti u nevjerojatnim smjerovima o kojima smo mislili da ih možemo samo sanjati.

Drugim riječima, zamislite kako ste pojeli odličan ručak i baš ste uživali u društvu za vrijeme tog ručka, no jedan poziv, poruka ili objava na FB-u može u trenu pokvariti taj dobar osjećaj i sve "pada u vodu". Mozak naučeno stavlja naglasak na negativnu stranu, a ona pozitivna se treba tražiti na svjesnoj razini.

Kada se nađete u izazovu, koji je život eto upravo stavio pred vas, pokušajte pogledati na to "s druge strane". Živi ste! Nije li to važnije od neplaćenog računa? Trenutak u kojem šetate, trčite ili odmarate u prirodi puno je ljepši od stalne težnje za boljim autom, većim stanom, skupljom odjećom ili bilo čim drugim materijalnim.

Čim prođe neko pozitivno iskustvo, odmah potom zaboravimo pogledati oko sebe i uživati u malim stvarima poput, sunca, mjeseca, zvijezda, cvijeća, osmijeha, igre s djetetom, ugodnih razgovora ili trenutaka s obitelji ili prijateljima.

Ne uživamo u tome ni pet sekundi, već odmah počinjemo razmišljati o prvoj negativnoj misli koja nam padne na pamet i posvetimo joj puno više vremena i emocija nego bilo čem drugom.

Sigurno ste svjesni kako samo sretan i zadovoljan čovjek uvijek misli pozitivne misli i time stvara svoj vlastiti izbor i svoju vlastitu sreću. Pozitivno razmišljanje mu daje nadu i snagu da se nastavi kretati po svom životnom putu prema ostvarenju svojih ciljeva i snova. i pri tom, taj isti čovjek bira svoje misli, jer je svjestan da one utječu na događaje i situacije koje on sam kreira u svom životu.