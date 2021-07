Sauronovo oko će nadgledati svemir za Europsku uniju

Europska unija je odlučila izgraditi vlastiti sustav za promatranje svemira, te obavještavanje i uzbunjivanje u slučaju opasnosti ili sumnjivih dešavanja u Zemljinoj orbiti.

„Vlastiti" znači da EU, kada je riječ o svemirskim opasnostima, ne želi više biti zavisna od tehnologije, arsenala i raspoloženja Sjedinjenih Američkih Država.

Zato se Europska komisija, prema pisanju njemačkog tabloida „Bild", obratila prije svega koncernu „Ariannegroup" i njemačkoj firmi za svemirsku tehnologiju OHB iz Bremena. Svaka od njih će biti stožer rada na jednoj od dvije komponente, odnosno, jednom od dva „oka" za promatranje svemira.

Bit će to „Sauronovo oko" i „Odinovo oko".

Vidjet će sve

Sauron je poznat kao mračni vladar iz trilogije „Gospodar prstenova" čiji je „zaštitni znak" goruće oko. Firma „Ariannegroup" koja pravi rakete i satelite sada bi trebala izraditi sustav senzora za napredno korištenje i promatranje svemirske situacije - odnosno, na engleskom, „Sensors of Advanced Usage and Reconnaissance of Outerspace situation" ili skraćeno: Sauron.

Šef „Ariannegroup" za Njemačku, Pierre Godard, je rekao za „Bild" da svojim klijentima želi pružiti „kompletnu kartu svemira: što tamo leti, gdje, kojom orbitom i kako se ti leteći objekti kreću? Pri tome je važno da se sazna jesu li ti leteći objekti prijateljski nastrojeni - ili ne. Na primjer, radi li se o dijelovima svemirskog otpada?"

Ti senzori bi trebali funkcionirati koristeći umjetnu inteligenciju, napredne algoritme i laserske zrake, i trebali bi biti u stanju raspoznavati i najmanje objekte.

„Odinovo oko" (Odin je nordijski otac bogova i bog rata) bit će sustav za rano identificiranje balističkih tijela i letećih objekata koji se kreću „hiperzvučnom brzinom". Na primjer, nuklearnih raketa Rusije ili Kine...

Pa tko se kako bude u stanju boriti

Riječ je o sustavu devet teleskopa koji se nalaze ne više kontinenata „umreženih" tako da se može „skenirati čitavo nebo", kako je to rekao Pierre Godar.

„Svemir je", prema njegovim rečima, „kritična infrastruktura" i „zbog toga je sada važno promatranje Zemljine orbite, na primer, da bi se izbjegle kolizije. To je neka vrsta nadzora prometa radi zaštite naših (europskih) satelita.

Sauronovo i Odinovo oko pružaju informacije - nije riječ o borbenim sustavima. Sam čin obrane od mogućih balističkih projektila će tako ostati stvar pojedinačnih zemalja EU, zaključuje „Bild".