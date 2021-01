Tvrtka Samsung Electronics najavila je lansiranje novih bežičnih slušalica naziva Galaxy Buds Pro. Samsung Galaxy Buds Pro predstavljaju najnaprednije slušalice koje je Samsung dosad proizveo, a stvorene su kako bi korisnici dobili najbolje od zvuka. Nove Buds Pro odlikuje impresivan zvuk, vrhunska kvaliteta poziva, inteligentno aktivno uklanjanje buke, unaprijeđena povezivost sa svim Samsung uređajima, te moderan i elegantan dizajn u tri bezvremenske boje - fantomskoj crnoj, srebrnoj i ljubičastoj.

„Dok ljudi traže tehnologiju koja im može pomoći da se prilagode novim navikama i životnim stilovima, tržište bežičnih slušalica znatno se proširilo, a istovremeno su porasla očekivanja potrošača. Uz Galaxy Buds Pro bežične slušalice odajemo veliko priznanje fizički malim uređajima, koji korisnicima donose jedinstveno audio iskustvo koje, čak i obične svakodnevne zadatke, čine uistinu epskim", rekao je TM Roh, predsjednik i voditelj odjela za mobilne komunikacije, Samsung Electronics.

Nenadmašna kvaliteta zvuka i poziva

Doživljaj premium slušalica uvijek počinje od zvuka. Neovisno o tome slušaju li korisnici na njima glazbu dok trče ili podcast na putu do posla, kvaliteta zvuka je uvijek ono što ima najveću vrijednost. Galaxy Buds Pro pružaju cjelovitiji zvuk svojim 11 milimetarskim wooferom impresivne dubine i 6.5 milimetarskim tweeterom za bogatiji i živopisniji zvuk s minimalnim smetnjama. Pomoću ovih značajki, Samsung korisnici imaju najbolji zvučni doživljaj dosad, kojeg krase besprijekorna dinamika i ravnoteža. Bez obzira na to preferiraju li korisnici hip hop ili klasičnu glazbu, uz nove Galaxy Buds Pro slušalice doživljaj omiljene glazbe baš je onakav kakvim su ga zamislili sami autori.

Budući da su slušalice ključan alat u poslovnoj komunikaciji, Galaxy Buds Pro slušalice utječu na kvalitetu razgovora više nego ikad. Ove bežične slušalice izoliraju glas od neželjenih zvukova iz okoline pomoću tri mikrofona i jedinice za prepoznavanje glasa, omogućujući tako kristalnu jasnoću zvuka. Za to će se pobrinuti i jedan od vanjskih mikrofona koji na inteligentan način eliminira sve pozadinske šumove. Ova značajka posebno dolazi do izražaja za vrijeme trajanja poziva koji se odvija u otežanim vremenskim uvjetima. Uz pomoć Wind Shield tehnologije i manje izbočenog dizajna, koji minimizira strujanje zraka kroz slušalice, pozive više neće moći omesti niti najsnažniji vjetar.

Najinteligentniji sustav za uklanjanje buke na bežičnim slušalicama

Doživljaj Galaxy Buds Pro slušalica temeljen je upravo na tome da minimizira pozadinsku buku, a maksimizira željeni zvuk i to u najvišoj kvaliteti. Upravo zato Galaxy Buds Pro dolaze s najinteligentnijim sustavom za aktivno uklanjanje buke (ANC) dosada na bežičnim slušalicama . Onda kada se želimo koncentrirati na posao ili se jednostavno želimo isključiti od ostatka svijeta, moguće je smanjiti pozadinsku buku za čak 99 posto . Uz Ambient Sound, intenzitet zvuka iz okoline može biti veći za 20 decibela, što omogućuje prilagodbu i personalizaciju zvuka prema osobnim preferencijama. Ova značajka je i više nego idealna za multitaskere ili one koji žele biti svjesni prometa i svog okruženja, primjerice, dok džogiraju gradom.

Zanimljivo je da ANC sustav i Ambient Sound značajka rade sinkronizirano, prilagođavajući se okolini i optimizirajući korisničko iskustvo. Galaxy Buds Pro slušalice lako će prepoznati govor i mogu automatski ukloniti ili pojačati pozadinske zvukove , kao i stišati glazbu za vrijeme razgovara, čak i ako se koristi Ambient Sound značajka ili dok je ANC sustav isključen.

Besprijekoran doživljaj na Galaxy bežičnim slušalicama

Nove Galaxy Buds Pro slušalice su integralno proširenje Galaxy ekosustava te ujedno najnaprednije bežične slušalice koje je Samsung proizveo dosad. Uz Buds Pro slušalice moguće je automatski prebacivati vezu s Galaxy pametnog telefona na tablet ili obrnuto bez potrebe za ručnom prilagodbom . Primjerice, ako zaprimite poziv na svom Galaxy S21 pametnom telefonu dok gledate video na tabletu, nova značajka automatskog prebacivanja zaustavit će videozapis i omogućiti da odgovorite na poziv pomoću svojih Galaxy Buds Pro slušalica. Kada poziv završi, zvučna veza slušalica se samostalno prebacuje natrag na tablet te se videozapis ponovno reproducira. Tu je i 360 Audio opcija, koja uz Dolby Head TrackingTM tehnologiju omogućuje da korisnik uvijek ostane u središtu scene dok gleda omiljene sadržaje na svojim Galaxy uređajima.

Galaxy Buds Pro slušalice također odlikuje i visoka responzivnost s Game Modeom. On najbolje dolazi do izražaja upravo na S21 pametnim telefonima, koji imaju moćne performanse, impresivan zaslon, dok su kašnjenje i nejasnoća zvuka svedeni na minimum. Također, nakon što se jednom napune, Galaxy Buds Pro slušalice mogu izdržati bez novog punjenja i do osam sati. Dodatnih 20 sati baterije moguće je dobiti zahvaljujući njihovoj bežičnoj kutiji za punjenje. Ako posegnete za sustavom za aktivno uklanjanje buke (ANC), na raspolaganju imate pet sati nesmetanog uživanja u omiljenim sadržajima, uz još 13 sati produljenog trajanja baterije zahvaljujući kutiji za punjenje. Odlična stvar je i ta da uz samo pet minuta brzog punjenja slušalice mogu biti spremne za jedan sata slušanja omiljene glazbe .

Novi moderan i svrhovit dizajn

Osim što su sjajne za korištenje, Galaxy Buds Pro i izgledaju sjajno. Inspirirane inovativnim i originalnim oblikom Galaxy Buds Live slušalica, Galaxy Buds Pro pružaju unaprijeđene i udobnije ergonomske karakteristike. Novi dizajn slušalica u canal type varijanti u uhu izgleda prirodnije i manje izbočeno, i na taj način cjelokupno iskustvo čini komfornijim i ugodnijim za korisnika.

Uz to, Galaxy Buds Pro imaju IPX7 zaštitu od vode , dosad najviši standard otpornosti na vodu u Galaxy Buds liniji. Uz SmartThings Find opciju slušalice se vrlo lako lociraju u slučaju njihovog gubitka, čak i onda kada su izvan Bluetooth® dometa ili ako su izgubljene na mjestu koje je daleko van vidokruga . Prilikom kreiranja ovih jedinstvenih bežičnih slušalica posebna pažnja stavljena je na ekološku osviještenost, stoga su same slušalice dijelom napravljene od održivih i recikliranih materijala.

Dostupnost

Kako bi se savršeno uklopile s novim pametnim telefonima iz Samsung Galaxy S serije, Galaxy Buds Pro bežične slušalice dolaze u tri zadivljujuće boje - fantomskoj crnoj, srebrnoj i ljubičastoj . Galaxy Buds Pro u Hrvatskoj su dostupne od 29. siječnja 2021. po cijeni od 1.699 HRK.

Za više informacija posjetite samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ili www.samsung.com/galaxy-buds-pro.

Galaxy Buds Pro može razlikovati buku i ljudske glasove. Privremeno se prebacite na Ambient Sound i smanjite glasnoću medija dok govorite kako biste mogli čuti razgovore bez vađenja slušalica.

ANC na Galaxy Buds Pro dobio je UL potvrdu za smanjenje vanjske pozadinske buke čak do 99 posto na 118,43Hz. Značajke, uključujući ANC, omogućene su putem Bluetooth veze ili aplikacije Galaxy Wearable na Androidu te dostupne putem trgovine Galaxy Store ili Google Play.

Inteligentne značajke poput ANC-a, Ambient Sounda i prepoznavanja glasa mogu se postaviti u aplikaciji Galaxy Wearable.

Značajka je dostupna na Galaxy pametnim telefonima ili tabletima s One UI 3.1 ili novijim sustavom, koji se mogu uključiti i isključiti u postavci Bluetooth®. Zahtijeva isti Samsung račun da bi bila registrirana na uređajima. Dostupnost značajke može se razlikovati ovisno o aplikaciji.

Značajka je dostupna na Galaxy pametnim telefonima ili tabletima s One UI 3.1 ili novijim sustavom. Dostupna je na kartici Napredno u aplikaciji Galaxy Wearable. Dostupnost značajke može se razlikovati ovisno o uređaju i sadržaju. Kada se slušalice upare s Dolby Atmosom, zvukovi se dodatno pojačavaju s većom jasnoćom, detaljima i dubinom.

Procjena vremena punjenja temelji se na tome da je baterija slušalica manja od 30 posto u trenutku početka punjenja. Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati te ovisi o čimbenicima kao što su uvjeti korištenja i broj punjenja.

IPX7 temelji se na laboratorijskim uvjetima ispitivanja za potapanje do 1 metra slatke vode u trajanju do 30 minuta. Ne preporučuje se korištenje na plaži ili bazenu. Kućište za punjenje nije vodootporno. Ako su slušalice oštećene, nema jamstva da su iste vodootporne. Potrebno osušiti ruke i/ili slušalice ako su mokre prije rukovanja slušalicama ili stavljanja slušalica u futrolu za punjenje.

Lokacija izgubljenog uređaja pronađena pomoću SmartThings Find približno je mjesto na kojem je otkriven signal izgubljenog uređaja. SmartThings Find dostupan je na Galaxy pametnim telefonima ili tabletima s Androidom 8 ili novijim. Dostupnost se može razlikovati ovisno o tržištu i operateru.

Dostupnost boja može se razlikovati ovisno o tržištu.