Predstavljeni Samsung Galaxy S serije – S21 i S21+

Tvrtka Samsung Electronics predstavila je Galaxy S21 i Galaxy S21+ pametne telefone, najnovije flagship uređaje, koje odlikuje novi dizajn i kamera na profesionalnoj razini za sve korisnike bez obzira na fotografske vještine.

Osim toga, nova generacija pametnih telefona iz Galaxy S serije može se pohvaliti i najnaprednijim procesorom ikada u nekom Galaxy uređaju. Kreirani prema načinu života svojih korisnika, Galaxy S21 pametni telefoni donose obilje suvremenih inovacija, koje omogućuju korisnicima da se izraze kao nikada do sad te izvuku najviše iz svakog iskustva. Dodatno, svaki uređaj donosi povezivost, snagu i performanse kakve jedino Samsung može pružiti.

„Živimo u svijetu u kojem pametni telefoni zauzimaju važno mjesto, s obzirom na to mnogi od nas rade na daljinu i provode više vremena kod kuće. Također, uvijek smo težili pružanju izbora, posebno u novim okolnostima kada je izražena sve veća potreba za istim, i zato Galaxy S21 serija omogućuje da svatko odabere pametni telefon koji najbolje odgovara osobnom stilu i multimedijalnim potrebama koje se stalno mijenjaju. Više od desetljeća, Galaxy S serija donosi najsuvremenije iskustvo flagship pametnih telefona svim korisnicima koji se oslanjaju na svoje pametne telefone za povezivanje, zabavu i izražavanje svoje individualnosti", izjavio je TM Roh, predsjednik i voditelj odjela za mobilne komunikacije, Samsung Electronics.

Hrabri novi dizajn

Galaxy S21 donosi hrabri novi dizajn s kompaktnim zaslonom od 6.2 inča. Galaxy S21+ donosi prošireni ekran od 6.7 inča, uz jaču bateriju, odličnu za maratonske gejmere i ljubitelje serija . Nova Galaxy S21 serija donosi potpuno prepoznatljivu Contour Cut kameru koja se neprimjetno stapa s metalnim okvirom telefona što čini elegantan i prepoznatljiv izgled. Pametni telefoni Galaxy S21 i S21+ bit će dostupni u nizu privlačnih boja, uključujući i novu fantomsko ljubičastu boju. Osim toga, ovi pametni telefoni presvučeni su luksuznim mat završnim slojem, što najnovijim Samsung pametnim telefonima daje sofisticirani izgled i dojam.

Galaxy S21 dolazi s inteligentnim Dynamic AMOLED 2X Infinity-O prilagodljivim zaslonom od 120Hz, idealnim za gledanje svih vrsta sadržaja . Na zaslonu se automatski prilagođava brzina kadrova bez obzira scrollamo li po Instagramu feedu ili gledamo omiljenu seriju. Isti je prilagođen tako da smanji naprezanje očiju uz novu Eye Comfort Shield značajku, koja automatski prilagođava filter plavog svjetla ovisno o dobu dana i sadržaju.

Neka svaki dan bude izuzetno iskustvo

Nova S serija nastavlja tradiciju Samsung kamera s profesionalnim poboljšanjima i video inovacijama koje korisnicima omogućuju najbolje kadrove i snimke. Poboljšani 8K Snap omogućuje hvatanje kristalno jasnih fotografija iz 8K video zapisa pri svakom snimanju. Snimke će biti super glatke uz Super Steady video opciju, koja sada automatski optimizira snimanje od 30 fps do 60 fps u FHD rezoluciji. Osim toga, nova Director's View značajka omogućuje gledanje, prebacivanje i odabir najboljeg mogućeg kadra. Snimanje videozapisa istovremeno s prelaskom s prednje na stražnju kameru moguće je s Vlogger Viewom, kao i mijenjanje ugla snimanja i gledanja.

Kada je uređaj spojen s novim Galaxy Buds Pro bežičnim slušalicama, moguće je istovremeno snimati zvukove iz okoline uz vlastiti glas korištenjem multiple mic recording opcije. To praktično znači da se Galaxy S21 u Pro Video Mode načinu rada može postaviti na stalak za telefon, pri čemu Buds Pro slušalice služe kao mikrofon. Na taj način se korisnik može udaljiti od telefona i snimiti sebe kako priča, zajedno s pozadinskim zvukovima, i to u vrhunskoj kvaliteti. Uz pomoć umjetne inteligencije, popularna Single Take opcija omogućuje snimanje niza foto i video formata samo jednim dodirom. Ova opcija je poboljšana novim, profesionalnim video postavkama kao što su Highlight Video i Dynamic Slow-Mo, koji pružaju fokus na najbitnije dijelove akcije u kadru.

Trostruka kamera na profesionalnoj razini i na bazi umjetne inteligencije, dizajnirana je za sve one prilike kada korisnici žele imati veću kontrolu nad sadržajem. Sustav kamera intuitivno procjenjuje i prilagođava se sadržaju, kako bi konačna snimka ispala savršeno. U Portrait Mode načinu rada, kamera koristi poboljšanu 3D analizu, koja preciznije odvaja motiv od pozadine. Osim toga, uvodi opcije za virtualno studijsko osvjetljenje i pozadinske efekte pomoću inteligencije kako bi motiv bio istaknut u odnosu na pozadinu. Ova opcija funkcionira i kada je riječ o selfiejima. Galaxy S21 i S21+ idealni su za fotografiranje s velikih udaljenosti, a sve zahvaljujući unaprijeđenom Space Zoomu i novom Zoom Locku, koji smanjuje efekt podrhtavanja ruku i stvara čišće fotografije i snimke, čak i pri zoomu do 30 puta. Dodatno, poboljšane mogućnosti obrade fotografija znače da će i sadržaj snimljen u mračnom okruženju biti jasniji i kvalitetniji.

Vrhunska povezivost i performanse

Samsung je posvećen pomaganju korisnicima da ostanu povezani, a njihovi podaci sigurni na još praktičniji i personaliziraniji način. Galaxy S21 donosi performanse sljedeće generacije i povezuje korisnike sa cjelokupnim Galaxy ekosustavom, kako bi pružio više fleksibilnosti bez obzira na dnevnu rutinu.

Također, Galaxy S21 donosi najnoviji najnapredniji procesor ikad u nekom Galaxy uređaju, veću brzinu, energetsku efikasnost i napredne kompjuterske mogućnosti, koje podržavaju 5G povezivost i funkcije umjetne inteligencije . Nova S serija ima svu moć za obradu fotografija, snimanje 8K videozapisa i podržavanje maratonskog cloud gejminga.

Kako bi osjetljivi i osobni podaci bili potpuno sigurni, zadužen je Knox Vault, vrhunska sigurnosna platforma tvrtke Samsung. Dodavanjem dodatno osigurane memorije procesoru S21 pametnih telefona, Knox Vault pruža još jedan novi sloj zaštite. Galaxy S21 pametni telefoni također predstavljaju i novu razinu zaštite privatnosti jer se jednostavnim klikom preuzimaju meta podaci s fotografija prije dijeljenja. Private Share opcija omogućuje kontrolu nad time tko ima pristup sadržaju koji korisnik nekome pošalje i koliko dugo će sadržaj biti dostupan.

Nova generacija pametnih telefona iz S serije je dizajnirana za korištenje zajedno s drugim Galaxy uređajima. Pomoću SmartThings Find opcije, korisnici s lakoćom mogu pronaći svoje ostale Galaxy uređaje - bilo da je izgubljeni uređaj u drugoj sobi, ispod sjedala u automobilu, u drugom gradu ili bez internetske veze. Uz Galaxy SmartTag je moguće pronaći uređaje i predmete koji nisu internetski povezani. Korisnik samo treba zakvačiti SmartTag na svoje ključeve ili ogrlicu svog ljubimca i upotrijebiti SmartThings Find da ih brzo locira.

Dostupnost

Galaxy S21 i Galaxy S21+ pametni telefoni bit će dostupni kod mobilnih operatera, kao i u maloprodaji od 29. siječnja 2021. Oba pametna telefona bit će dostupna u sljedećim bojama:

Galaxy S21: Fantomska ljubičasta, fantomska siva, fantomska roza i fantomska bijela te u verzijama od 128GB i 256GB, sa 8GB RAM memorije.

Galaxy S21+: Fantomska ljubičasta, fantomska srebrna i fantomska crna u verzijama od 128GB i 256GB, sa 8GB RAM memorije.