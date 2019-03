Samo do vikenda ulovi apartman za Sea Star Festival već od 9 eura

Umaški Sea Star slovi kao jedan od rijetkih festivala s fantastičnim smještajnim kapacitetima u neposrednoj blizini svoje raskošne lokacije, lagune Stella Maris. Uz izuzetno povoljne ulaznice, samo do kraja petka, 15. ožujka, Plava laguna i službena festivalska turistička agencija EXIT Trip, spakirali su ekskluzivnu akciju za pravo festivalsko ljetovanje te najbržim posjetiteljima osigurali vrhunski smještaj po pristupačnim uvjetima!

Svi fanovi Sea Stara mogu birati između četiri različita tipa smještajnih jedinica, kvalitete od tri do pet zvjezdica, na koje mogu ostvariti do nevjerojatne uštede, a cijene se kreću već od 7€ po osobi za kamp, te od 9.2€ po osobi za apartman!

U ponudu je uključen izuzetno limitiran broj smještajnih jedinica u hotelima (Sol Garden Istra, Village Garden Istra), apartmanima (Sol Stella, Sol Amfora, Polynesia, Sol Katoro), vilama (Melia Istrian Villas) i kampu Stella Maris. Odlična opremljenost, predivno prirodno okruženje i dodatni sadržaji te blizina mora i samog festivala čine ih idealnim mjestima za napuniti energiju potrebnu za super festivalski provod.

Popust na navedeni smještaj moguće je iskoristiti na dva načina. Putem Exit trip platforme gdje navedene cijene već sadrže uključen popust od 25 do 30%, ovisno o tipu smještaja ili putem web stranice Plave lagune gdje je uz navedenu early booking cijenu za dodatan popust potrebno upisati jedinstveni promo kod SSF2019. Popust se obračunava isključivo na minimalno dva noćenja za period od 22. do 28. svibnja. Akcija traje do 15. ožujka, a više detalja moguće je pronaći na službenim stranicama festivala.

Sea Star festival održat će se 24. i 25. svibnja u Stella Maris laguni u Umagu. Glavnim danima i ove je godine nadodan Welcome Party 23. te Closing Party 26. svibnja.

Najluđe ljeto dosad na Sea Staru spremaju već ranije najavljeni elektronski biseri glavne pozornice - revolucionar Sven Vath, samozatajna Nina Kraviz i ugledni Ilario Alicante, dok će na susjednoj pozornici zvanoj Nautilus Arena ordinirati techno postava u sastavu Enrico Sangiuliano, Petar Dundov, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique.

Moćnu hip hop postavu predvode britanska zvijezda u usponu IAMDDB te regionalni asevi Vojko V, Krankšvester, Fox, High5, Buntai, Hazze i Smoke Mardeljano.