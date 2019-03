Glazbionice tj. priča o stoner sceni i potom vinilna slušaona

Stoner rock ovdašnjoj publici nije stran. Svira se još od kraja 90-tih, a nekoć mladi bendovi koji su početkom nultih godina nove ere tek stvarali rifove danas u Zagrebu rasprodaju klubove u kojima sviraju.

Stoner i ostale sporosti je razgovor o tim bendovima i lokalnoj stoner doom sludge sceni s akterima koji su "scenu" gradili i još uvijek na njoj djeluju.

Koji je prvi hrvatski stoner bend? Kako se uopće razvijao lokalni stoner i ostale sporosti? Gdje je zvuk danas? Gdje su generator partiji? I ključno jeli ova glazba i danas relevantna?

Ovo su pitanja na koje će pokušati odgovoriti sljedeći momci:



Damir Batarelo: AKC Attack

Gordan Tomić: Cojones,Seven That Spells itd.

Stjepan Kolobarić: Stonebride, Pozitivan ritam

Nakon diskusije o stoneru, ostanite na vinilnoj slušaonici u režiji dvojice zanesenjaka koji su prethodno o žanru pričali!

Pripremili smo posebnu vinilnu set listu koja se sastoji od mnogih velikana žanra i njihovih nešto manje poznatih kolega. Proći ćemo dakako i domaće klasike ali i posvetiti se svim "sporostima" jednakim intenzitetom.

Puštati ćemo:

Crowbar•Down•Colour Haze•Eyehategod•Black Sabbath•Kyuss•Alice in chains•Queens of the stoneage•Neurosis•Mastodon•Lvmen•Unida•Soundgarden•Bastinado•Chang Ffos·Motorhead•Black Flag•

I još mnogo toga što dječaci ponesu taj dan u torbi.

Ponesi dobru volju, malo zelenila i zabavi se na vožnji kroz pustopoljine suvremenog sporog zvuka.

Satnica:

Ulaz: 20.00

Glazbionice: priča o stoneru i ostalim sporostima 20.00 - 21.30

Sticky situation vol. I 21.30 - ???