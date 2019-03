Hip hop virtuoz Skratch Bastid predvodi drugi dan A Weekend Block Partyja

Nakon odličnog prošlogodišnjeg izdanja, drugi put zaredom proljetnu sezonu u Zagrebu započinje festival pod otvorenim nebom, A Weekend Block Party, i zauzima dvorište The Garden Breweryja na Žitnjaku od 28. do 31. ožujka.

Petak, 29. ožujka, posvećen je hip hop kulturi i glazbi, a svojim nastupom će ga zapaliti trenutno jedan od najvećih majstora na gramofonima, svjetski priznati DJ i producent iz Kanade, Skratch Bastid.

Skratch Bastid & Andrew Forde "Redbone" (DJ + Violin Childish Gambino live remix)

Omiljeni DJ legendarnog DJ Jazzy Jeffa, Skratch Bastid na sceni je prisutan proteklih 15 godina, a za njegove vještine i ime pročulo se na svim kontinentima. Svoju uspješnu karijeru započeo je graditi na DJ natjecanjima gdje je postao turntable šampion. Tri puta je osvojio prestižno natjecanje Scribble Jam DJ Battle i s kolegama DJ Jazzy Jeffom, i Nu-Markom (Jurassic 5) te ostalim hip hop velikanima, sjedi u žiriju trenutno najvećeg DJ natjecanja na svijetu - Red Bull Thre3style, čiji je i svjetski ambasador. Poznat je po svojoj opuštenosti i raznovrsnosti u odabiru stilova - hip hopu, funku, discu, klupskoj glazbi i svemu što će ljude natjerati na ples. Svoje znanje predstavio je u više od trideset zemalja, a u svakoj su prepoznate njegove neusporedive tehničke vještine i šesto čulo kada je riječ o odabiru pjesama, kao i zarazna karizma na pozornici. Svako ljeto slavi hip hop kulturu u gradovima Kanade kroz seriju sada već kultnih događanja Bastid's BBQ, a ponosni je vlasnik Bastid's Hot & Jerk umaka. 2008. postao je prvi kanadski DJ koji je nominiran za nagradu Juno u kategoriji "Producent godine" čime je pokazao kako je jednako udomaćen u studiju kao i na pozornici. 2016. primio je još jednu nominaciju za tu nagradu, u kategoriji "Instrumentalni album godine", za Spin Cycle projekt na kojem surađuje s Afiara String kvartetom. Skratch Bastid, omiljeni DJ vašeg omiljenog DJ-a, stiže iz Toronta rasplesati A Weekend Block Party.

Tensnake - "Coma Cat"

Za majstora na gramofonima publiku će zagrijati domaće hip hop poslanstvo Frx, Phat Phillie, Soul Bader i Sinke Fresh. Phat Phillie je pionir regionalne hip hop scene, od osamdesetih godina zaljubljenik je u ovu vrstu glazbe i izričaja, a 1993. s Frxom pokreće emisiju Blackout čiju je 25. obljetnicu nedavno proslavio nastupom DJ Yelle upravo u The Garden Breweryju. Osnivač je i organizator festivala Fresh Island na Pagu i Fresh Mountain u francuskim Alpama. DJ-irao je po cijelom svijetu, te je organizator većine zagrebačkih hip-hop koncerata od 1997. pa sve do danas. Frx je jedan je od hrvatskih DJ-a s najduljim stažem na sceni. Početak karijere vezan je uz Radio 101 i Blackout Rap Show ranih devedesetih. Eklektičan što se tiče stilova uređuje brojne radijske emisije različitih žanrova, a isti takav pristup ima i u svojim često mash-up DJ setovima. A strana Soul Brothersa, B strana STANK! rare groove radio emisije - Soul Bader jedan je od pokretača Hrvatske Funk Delegacije i Tha Git Down! večeri s Phat Phillijem. U proteklih nekoliko godina se istaknuo kao jedan od glavnih funk selektora u regiji. Tu je i Sinke Fresh, prije svega fan dobre glazbe, a zatim DJ, beatmaker i MC koji spaja različite žanrove (R'n'B, Hip Hop, Trap, Funk, Soul, Disco) kroz priču, sa selekcijom koja ne ostavlja ravnodušnim.



Zion Train feat. Michaela Grena

A Weekend Block Party kreće u četvrtak, 28. ožujka, i to uz dub i reggae večer kada u sklopu turneje povodom 30 godina djelovanja kao glavni gosti stižu Zion Train, jedni od najutjecajnijih svjetskih dub sound systema i najugodnijih live dub actova, a podršku daju domaći Digitron, Bamwise i Rasta Altitude Sound (R.A.S.). Subotnju house večer, 30. ožujka, režira Tensnake autor plesnih megahitova, a priključuju mu se LukadeLux, M.I.L.E, Big Danny Kane, a za soul nedjelju će popodnevno druženje organizirati Adriatic Coasting uz koncert Jack Tyson Charles, dok su uz njega IVA, Matija Duić, Nick & Pepi.

Dok plešete možete uživati u sjajnom craft pivu s izvora iz The Gardena, odličnoj hrani te po prvi put u Zagrebu okusiti pravu Jamajku na tanjuru. Direktno s tog karipskog otoka stiže legendarni Mr Jerk i donosi najfinije začine i namirnice, te kuha s zagrebačkim BarBaQ. Tim PDV-a za ovu je prigodu pripremio poseban pop-up record store s probranim vinilnim naslovima, merchandiseom te potrepštinama i dodacima za sve zaljubljenike u vinile.

A Weekend Block Party ujedno je i službena najava ljetnih festivala u organizaciji dva promotera koji kreiraju hrvatsku festivalsku scenu više od desetljeća, te će predstaviti ukupno devet ljetnih događaja - Love International, Defected Croatia, Dekmantel Selectors, SunceBeat, Hospitality On The Beach, Seasplash, Outlook, Dimensions i Slurp!.

A Weekend Block Party 2018. Aftermovie

Ulaznice

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr. Pretprodajna cijena za sva četiri dana je 250 kuna, 350 na ulazu. Dnevne ulaznice za četvrtak u pretprodaji su po 70 kuna, na ulazu 90 kuna, za petak i subotu 90 kuna u pretprodaji i 120 kuna na ulazu, te za nedjelju 50 kuna u pretprodaji, 70 na ulazu.

28.3. Dub & Reggae Thursday 18:00 - 02:00

ZION TRAIN FEAT. MICHELA GRENA (GB/IT)

Digitron

Bamwise

R.A.S.

29.3. Hip hop Friday 18:00 - 04:00

SKRATCH BASTID (CA)

Frx

Phat Phillie

Soul Bader

Sinke Fresh

30.3. House Saturday 18:00 - 04:00

TENSNAKE (DE)

LukadeLux

M.I.L.E.

Big Danny Kane

31.3. Soul Sunday 12:00 - finish

JACK TYSON CHARLES (GB)

IVA

Matija Duić

Nick & Pepi