SAD i Rusija žele nastaviti vojni dijalog

Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusija usuglasili su se oko ponovne uspostave dijaloga visokih vojnih dužnosnika, koji je bio obustavljen od 2021. godine. Ovo je objavilo Zapovjedništvo američkih snaga za Europu (EUCOM) nakon pregovora u Abu Dhabiju.

Dijalog je obustavljen u jesen 2021. godine, nakon rasta napetosti između ovih dviju zemalja. SAD, kako je istaknuto, smatra nastavak razgovora "važnim faktorom za globalnu stabilnost i mir". "Ovaj komunikacijski kanal će osigurati kontinuitet u kontaktima među oružanim snagama", navedeno je još u priopćenju. S ruske strane u vezi s time nisu davane nikakve službene izjave i ocjene.

Pregovori u Abu Dhabiju

Prema američkim izvorima, Alexus Gregory Grynkewich, kao vrhovni zapovjednik NATO-ovih snaga u Europi, ima ovlasti za održavanje vojnog dijaloga s načelnikom glavnog stožera ruskih oružanih snaga Valerijem Gerasimovim. Medijski izvještaji ukazuju da su se u Abu Dhabiju održali i pregovori dviju zemalja o nastavku programa iz sporazuma o ograničavanju nuklearnog razoružanja Novi START.

Prema vijestima portala Axios, koji se poziva na osobe upoznate s pregovorima, sporazum je blizu postizanja, ali još nije finaliziran. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na platformi Truth Social da je potreban "novi, poboljšani i modernizirani sporazum" koji može trajati dugo. Prema informacijama iz Bijele kuće, Kina bi također trebala biti uključena u mogući novi sporazum.