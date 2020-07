SAD dočekuje 4. srpnja

Upravo pred nacionalni praznik - 4. srpnja, Dan neovisnosti - koronavirus svom silinom je pogodio 38 od 50 država Sjedinjenih Američkih Država. U četvrtak uvečer potvrđeno je više od 55.000 novih infekcija. To je najveći dnevni porast ikad prijavljen u svijetu, prenosi agencija Reuters.

Takav trend je uočen još prošlog tjedna: dnevno je bilježeno više od 40.000 slučajeva, a prije samo dva tjedna bilo ih je oko 22.000. Od kada je počela pandemija, SAD - koji ima oko 330 milijuna stanovnika - zabilježio je ukupno oko 2,7 milijuna infekcija i najmanje 128.574 smrtnih slučajeva.

„Ako se situacija u pogođenim državama ne stavi pod kontrolu, moguće je i do 100.000 novih infekcija dnevno širom zemlje", upozorio je imunolog Anthony Fauci na saslušanju u Senatu.

Nova žarišta, novi rekordi

Najviše je pogođen topli jug i jugozapad SAD-a: Florida, Arizona, Teksas, Georgia, Sjeverna Karolina i Kalifornija. Pogotovo gradovi na obali s velikim zabrinutošću očekuju predstojeći blagdanski vikend.

Ponovo se zatvaraju mnoge plaže, barovi i restorani. Ako netko želi putovati, mora se prethodno informirati: nekoliko saveznih država, ali i gradovi poput Chicaga, za goste iz određenih država uveli su karantenu i uz prijetnju novčanim kaznama.

Florida, s oko 22 milijuna stanovnika, jedno je od novih žarišta i bilježi rekord - oko 10.000 novih slučajeva samo u četvrtak. „Država Sunca" do sada je registrirala oko 160.000 infekcija i 3.550 smrtnih slučajeva. Sada se svakodnevno bilježi nekoliko tisuća novih slučajeva, više nego u bilo kojoj drugoj američkoj državi.

Najgora situacija je na jugoistočnoj obali Floride, tamo gdje su Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, odnosno tamo gdje se nalazi imanje predsjednika Donalda Trumpa, dvorac Mar-a-Lago. Skoro polovica novih slučajeva su djeca, tinejdžeri i adolescenti, a ne stariji ljudi kao u travnju.

„Nismo mi Kina!"

Usprkos tome, a za razliku od Kalifornije, Teksasa i Arizone, Florida neće ponovo uvoditi restrikcije. „Nećemo se vratiti na staro, nećemo ništa zatvoriti", inzistira republikanski guverner Ron DeSantis.

Ipak, gradonačelnici najteže pogođenih mjesta odlučili su tijekom blagdanskog vikenda zatvoriti plaže koje su do sada bile pune. A zabilježeno je i ovo: u trenutku kada je najavljivana ta restrikcija, u pozadini su se mogli čuli i prosvjedi: „Socijalizam!"

Francis Suarez, gradonačelnik Miamija, već je uveo obvezne maske za svoj grad. „Obvezujemo ljude da 'vežu sigurnosne pojaseve'. To vam ne smanjuje slobodu, to vas čini sigurnim", rekao je on.

Heather Lindsay, gradonačelnica Miltona, maloga grada na sjeverozapadu Floride, također je izdala naredbu da su maske obvezne, ali ju je Gradsko vijeće odmah i ukinulo. „Ovo je Amerika, slobodna zemlja", rekao je jedan stanovnik prije glasovanja. A drugi je to vidio ovako: „Nismo mi Kina!"

Sve mlađi i sve bolesniji

Guverner Teksasa, republikanac Greg Abbott, očigledno više nije imao kamo. Izašao je pred kamere s maskom na kojoj je bila zastava njegove savezne države i poručio: „Uvodim obvezno nošenje maske za sve okruge s više od 20 aktivnih slučajeva korone."

Taj zaokret u državi s 30 milijuna stanovnika pokazuje koliko je situacija ozbiljna. Guverner Teksasa je u svibnju, kada je ublažavao mjere, tvrdio da vlada ne može prisiljavati pojedince da nose maske.

U Teksasu svakog dana ima novih oko 8.000 slučajeva. Početkom lipnja ih je bilo oko tisuću. Navala na bolnice je ogromna: „Dolazi više pacijenata", rekao je za CNN pulmolog iz San Antonija Jeffrey Dellavolpe. A pacijenti su, dodaje, sve mlađi i sve bolesniji.

Otkazan i vatromet

Gavin Newsom, guverner Kalifornije koja ima oko 40 milijuna stanovnika, najavljuje da će restorani u 19 teško pogođenih okruga, uključujući i Los Angeles, morati ponovo zabraniti ulazak u zatvorene prostore. Ograničenja bi trebala vrijediti najmanje tri tjedna.

U Južnoj Kaliforniji tijekom predstojećeg vikenda bit će zatvorene plaže, a od petka do ponedjeljka nisu dostupne ni biciklističke staze, parkirališta, niti pristaništa. Otkazan je i tradicionalni vatromet za Dan neovisnosti.

A što kaže Trump?

Za to vrijeme američki predsjednik Donald Trump izjavljuje u srijedu za Fox News da „nema ništa protiv maske", a u četvrtak na konferenciji za novinare da „postoje pojedinačna žarišta korone", ali da se ona brzo suzbijaju. Otvaranje zemlje ide „puno brže" nego što se očekivalo, rekao je Trump i zatražio da se, na primjer, ponovo otvore crkve.

U skladu s tim predsjednik želi da se proslava 4. srpnja održi bez ograničenja. Kako je objavio na Twitteru, za Dan neovisnosti planira vatromet s 10.000 raketa, „najveći u novijoj povijesti".