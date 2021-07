Ryanair ponovno otvorio bazu u Zadru

"Oduševljeni smo što smo u Hrvatskoj na ponovnom otvaranju baze u Zadru. Zračni promet je spreman na novi uzlet i to na vrhuncu turističke sezone u srpnju i kolovozu, a sa 17 novih i ukupno 37 linija naši hrvatski korisnici imaju i više nego dobar izbor destinacija za svoj toliko željeni ljetni odmor", rekao je na otvaranju baze Ryanairov direktor marketinga i informatike Dara Brady.

Budući da se covid ograničenja stalno mijenjaju, Brady je istaknuo da korisnici mogu rezervirati svoje karte već sada, a u slučaju odgode putovanja mogu ih zamijeniti za bilo koji drugi let i to dva puta bez ikakve dodatne naplate sve do kraja ove godine.

Kako je priopćeno iz tog irskog zrakoplovnog prijevoznika, u povodu današnjeg službenog otvaranja baze u Zadru te 17 novih ljetnih linija, ponudili su rasprodaju avio karata, dostupnih već od 151 kunu za putovanja do kraja listopada, koja se moraju rezervirati do subote, 3. srpnja u ponoć.

"Ryanair je u zadnjih 14 godina bio i ostao glavni partner Zračne luke Zadar. Povratak baze sa 37 linija, od kojih je čak 17 novih, u sezoni i izazovnom vremenu u kojem se moramo boriti za svakog putnika, nije samo dobra vijest, već je i potvrda naše izvrsne suradnje kojoj se nadamo i ubuduće", poručio je direktor Zračne luke Zadar Josip Klišmanić.