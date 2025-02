Zagreb postaje epicentar kave u regiji

Ako pitate bilo kojeg stranca koji je proveo više od dva tjedna u Hrvatskoj, sigurno će spomenuti kako je ispijanje kave kod nas pravi ritual. Kava se pije ujutro, u podne, nakon ručka, na poslovnim sastancima i druženjima - jednostavno, ona je neizostavan dio našeg života. Upravo zbog toga Hrvatska je prošle godine dobila svoj prvi festival posvećen kavi - GR8 Coffee Festival. Ove godine, od 10. do 12. travnja, festival dolazi u svoje drugo izdanje i seli se u Laubu, mjesto savršeno za ljubitelje ovog napitka.

Više od festivala - prava kava avantura

GR8 Coffee Festival nije samo mjesto za ispijanje kave - ovdje se o njoj razgovara, istražuje, povezuje s umjetnošću i nutricionističkim beneficijama. Ove godine, posjetitelji će imati priliku naučiti više o korištenju taloga kave (da, postoji milijun načina za njegovu ponovnu upotrebu!) te otkriti važnost kvalitete vode u pripremi vrhunske kave, uz pomoć Brita vodene fontane. Poseban naglasak stavljen je i na mlijeko - jer svi znamo da dobra pjena može učiniti razliku! Posjetitelji će moći vidjeti najnovije tehnologije koje mijenjaju klasičnu pripremu omiljenih napitaka.

Jedan od vrhunaca festivala svakako je Barista Latte Art Battle, natjecanje koje iz godine u godinu privlači pažnju ljubitelja kave i vizualne estetike. Ove godine, bitka za Latte Art majstora bit će još intenzivnija, jer će se 12 najboljih natjecatelja suočiti u dvoboju jedan na jedan, pokazujući svoje vještine u osmišljavanju najsloženijih i najimpresivnijih mliječnih kreacija.

Natjecanje će voditi Ivan Tota, prošlogodišnji pobjednik Latte Art Battlea i veliki zaljubljenik u speciality kavu, koji je od ove godine preuzeo ulogu koordinatora natjecanja i Speciality Coffee segmenta festivala.

Kava, edukacija i zabava na jednom mjestu.

Festival je ove godine pomaknut u travanj, prije turističke sezone, kako bi ugostitelji s Jadrana bez stresa mogli upoznati nove trendove u svijetu kave. Također, radno vrijeme je produženo do 21 sat, što znači da će posjetitelji moći uživati u kavi i zaplesati na Coffee Therapy - After Work Partyju. Četvrtak i petak rezervirani su za večernje druženje, dok će subota biti posvećena dnevnom programu, savršenom za sve one koji kavu i čaj koriste za vraćanje energije.

Najveći brendovi, David Skoko i iznenađenja iz Nepala.

Ovogodišnji festival okupit će pravu kremu kave! Među izlagačima su Nescafé, koji se sve više pozicionira i u HoReCa segmentu, Wellbean i Mokaflor, koji će donijeti specialty kave, te Viroplus sa sustavom za pripremu savršene mliječne pjene. Tu su i AB Plan s Latte Art Factoryjem, Fiorenzato s vrhunskim mlinovima, te inovatori poput HardTanka, pionira u pripremi cold brewa. Posebno iznenađenje ovogodišnjeg festivala su izlagači iz Nepala, koji donose organske zelene kave i čajeve, donoseći dašak egzotike u Zagreb. Uz to, u petak 10. travnja u 16 sati, stiže i poznati chef David Skoko.

Steam Coffee donosi ekskluzivna predavanja i demonstracije pripreme kave. Ljubitelji luksuznog doživljaja moći će isprobati pripremu kave u belgijskom i japanskom sifonu, upoznati ekskluzivne vrste poput Kopi Luwak, Blue Mountain i Geisha te naučiti kako pripremiti savršenu vijetnamsku kavu, kavu na pijesku, u džezvi ili filteru. Predavanja vodi Danijel Simić, a svako će trajati 30-45 minuta uz kušanje kava i prostor za pitanja. Osim toga, festival će ugostiti Gorana Ferbežara iz Medovine Ferbežar, koji će predstaviti spoj medovine i kave.

Hrvati vole kavu - ali znamo li što pijemo?

Hrvatska ima dugu povijest ispijanja kave i ne pristajemo na bilo što. Sve više ljudi traži informacije o podrijetlu kave, etici uzgoja i kvaliteti zrna. Dok su starije generacije navikle na tradicionalnu crnu kavu, mladi sve više traže nove okuse, priče i održive opcije. Kvaliteta kave ovisi o nizu faktora - od svježine i arome, do kiselosti, tijela i aftertastea, a festival je idealna prilika da svi ljubitelji kave nauče više i testiraju najbolje od najboljeg. I dok svatko ima svoj način ispijanja kave, postoje neke navike koje bismo trebali preispitati. Pretjerano dodavanje šećera može značiti da kava nije dovoljno kvalitetna. A loši aparati? I najbolja kava može biti uništena lošom pripremom. Na festivalu ćete moći naučiti kako podići svoju kavu na višu razinu.

GR8 Coffee Festival - više od strasti, to je način života

Silvana Fanjek, organizatorica festivala, iza sebe ima 25 godina iskustva u marketingu velikog brenda kave, a sada kroz festival širi svoju ljubav prema ovom napitku. „GR8 Coffee Festival nije samo posao - to je poziv, strast i prilika da podijelim ljubav prema kavi s drugima. Kava okuplja ljude, donosi nova iskustva i priče. Festival je prilika za uživanje, ali i edukaciju te istraživanje novih trendova", zaključuje Fanjek.

Neovisno o tome jeste li espresso purist, filter freak ili tek istražujete svijet specialty kave, jedno je sigurno - GR8 Coffee Festival je MUST-VISIT event ovog proljeća!

