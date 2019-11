Riječki rockeri napisali himnu svom gradu

Riječki superband Ri-Val, sastavljen od najvažnijih predstavnika riječke rock-scene, okupio se nakon dvadesetak godina, uoči 2020. u kojoj će Rijeka postati Europska prijestolnica kulture, kako bi napisao himnu koja će obilježiti taj događaj.

Pod nazivom "Moj grad", nova pjesma Ri-Vala, još jedna manifestacija zajedništva riječke rock-scene u trenucima koji su važni za grad i regiju, govori o Rijeci, kao slobodnom, otvorenom gradu.

Iz Dallas Recordsa kažu da ta pjesma nosi tipični riječki rock zvuk, a tekst uključuje stihove koji će zasigurno kod svakog Riječanina izazvati stanoviti ponos jer, ako ijedan grad, onda svakako Rijeka - predstavlja hrvatski simbol za slobodu i otvorenost", te se predstavlja i Europi kao Luka različitosti.

"Glazbenici Ri-Vala ispjevali su jednu od najljepših posveta Rijeci, intimnu, tipično riječki nenametljivu, ali snažnu pjesmu, koja u sebi nosi vrijednosti koje Rijeka osjeća i živi", ističu.

Autor aranžmana pjesme Moj grad je Darko Terlević, dok glazbu i stihove potpisuje Vlado Simcich Vava.

Po njegovim riječima, to je njegov pokušaj intimnog komentara Rijeke, a dok je pisao tekst, zapravo se prilagođavao postavljenoj melodijskoj liniji, pokušavši bilježiti marginalne dojmove koje ima o tom gradu.

"Ništa čudesno, samo artikulirati riječi koje najbolje opisuju ono što osjećam i intuitivno doživljavam uz grad koji me ponekad ispuni i čežnjom i radošću", ustvrdio je.

Pjesmu izvodi 20 pjevača: Zoran Badurina (Jonathan), Sandro Bastiančić (En Face), Luka Benčić (My Buddy Moose), Stane Grdaković (The Siids), Valter Kocijančić (ex-Paraf), Edi Kraljić (ex-Denis&Denis), Davor Lukas (Fit), Ivona Maričić Kukuljan (E.N.I), Ivanka Mazurkijević (Mr.Lee & Ivanesky, Stampedo), Iva Močibob (Turisti), Marina Perazić (Denis&Denis), Zoran Prodanović Prlja (Let 3), Mihael Prosen (ex-Father, Nord), Marko Rogić (White on White), Leo Rumora (ex-Ogledala, Fiumens), Dean Škaljac (ex-Grad, Gerila), Boris Štok, Darko Terlević (The Siids), Elena Tomeček Zdjelar (E.N.I.) i Nikolina Tomljanović (E.N.I.).

Instrumentalni dio potpisuju Vlado Simcich Vava (ex-Laufer, Turisti), Damir Martinović Mrle (ex-Termiti, Let 3, Mr.Lee & Ivanesky) Bobo Grujičić (Turisti, Kojoti), Darko Terlević (The Siids), Vladimir Tomić Mosk (Moskva) i producent pjesme, Matej Zec (Let 3).

Nova pjesma premijerno se izvela u Rijeci na jednom od svečanih predstavljanja programa kojim će Rijeka nositi titulu Europske prijestolnice kulture, a sada kreće u radijski eter.

Bit će snimljen i video-spot, u režiji Radislava Jovanova Gonza, koji će imati premijeru u prosincu ove godine.

Jedan od utemeljitelja Ri-Vala, Bojan Mušćet podsjetio je u svom tekstu kako je taj bend krajem osamdesetih najprije skrenuo pozornost na kisele kiše koje uništavaju istarske i goranske šume djelovanjem TE Plomin i Koksare Bakar, kao i na sve očitije zagađenje Jadranskog mora, s dvije pjesme na maxi-singlu "Zvuk za zrak".

Ponovno su se okupili 1991. uz pjesmu "Go Home" kojom su okupatorima poručili da im ovdje nije mjesto, a objavljena je na vinilnoj kompilaciji "Ne damo se!" s više riječkih izvođača i proturatnim pjesmama.

Šest godina kasnije, u mirnodopskim uvjetima oformila se treća postava koja je snimila skladbu "Ajmo Rijeka", u pokušaju reanimiranja kulture grada i njezinih supkulturnih tradicija, koja je došla i na prvo mjesto nacionalne televizijske top-ljestvice.

Njihovu četvrtu pjesmu, "Moj grad" opisuje kao "snažan i potentan singl s visokim unosom emocija koji je posveta gradu kome je kulturni senzibilitet utkan u mentalitet njegovih stanovnika oduvijek."

Rijeka će iduće godini nositi prestižnu titulu Europske prijestolnice kulture, kao prvi hrvatski grad koji je to postao, a tim povodom 2020. godine ondje će se održati bogat kulturno-umjetnički program s više od 600 pojedinačnih događanja.