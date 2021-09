RH vec 15 godina zabranjuje tuljanovo krzno

Još prije 15 godina, na inicijativu udruge Prijatelji životinja i zahvaljujući velikoj podršci javnosti, tadašnja Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture zabranila je uvoz krzna i svih drugih proizvoda od tuljana u Hrvatskoj, čak tri godine prije nego li je ista zabrana stupila na snagu u Europskoj uniji. Nastavak zabrane „uvoza kože i proizvode od kože mladunaca određenih vrsta tuljana u komercijalne svrhe" potvrđen je i nedavnim stupanjem na snagu novoga pravilnika Ministarstva poljoprivrede.



Prijatelji životinja podsjećaju da je kanadski komercijalni lov na tuljane najveći pokolj morskih sisavaca na planetu - svake godine ubiju stotine tisuća mladunaca, a pretpostavlja se da je stvarni broj ubijenih tuljana veći od prijavljenog. Tijekom lova na tuljane lovci pucaju na njih iz brodova u pokretu, pa mladunci često budu samo ranjeni. Glavni pogon za preradu njihove kože oduzima dva dolara za svaku rupu od metka koju pronađu, zbog čega lovci izbjegavaju pucati više puta i višestruko ranjene tuljane ostave da umiru u agoniji, a zabilježeni su i slučajevi deranja kože s još živih životinja. Osim vatrenog oružja, ubijaju ih i drvenim palicama s oštrim metalnim vrhovima. Bebe stare tek nekoliko tjedana ubijaju prvenstveno zbog njihova krzna, koje se koristi za proizvodnju modnih odjevnih predmeta. Tržišta za meso i ostale proizvode gotovo da i nema, pa trupove tuljana ostavljaju da trunu na ledu.

No zbog suočavanja s oštrim kritikama diljem svijeta zbog okrutnosti i neodrživosti lova, predviđa se kraj jedne od najbrutalnijih praksi na svijetu. Zbog pandemije i velikoga broja zaraženih u Kanadi, 2020. godine neke tvrtke za preradu kože i krzna su zatvorene, a lovcima su uvedena i brojna druga ograničenja kako bi se usporilo širenje Covida-19. Dok se još čekalo na nove mjere, brojni tuljani započeli su svoju migraciju prema sjeveru do ljetnih hranilišta na Arktiku, izvan dometa kanadskih lovaca na istočnoj obali. Na taj način spašeno je nekoliko desetaka tisuća života, a iz organizacije International Fund for Animal Welfare kažu da je to dokaz da je komercijalni lov na tuljane nepotreban i da bi njegova zabrana nedvojbeno donijela korist njihovu ekosustavu, gospodarstvu, ali i međunarodnom ugledu.

Prijatelji životinja, koji su pokrenuli međunarodnu kampanju za zabranu trgovine proizvodima od tuljana diljem Europe, ponosni su što je njihov uspjeh iz 2006. godine i dalje na snazi. Podsjećaju sve da i milijune krava, svinja, ovaca i koza svake godine muče i ubijaju zbog njihovih koža: „Nije važno koju vrstu kože nosite - to je i dalje nečija koža. Prije nego što životinje pretvore u odjevne predmete, prisiljavaju ih na život u napučenim, prljavim uvjetima industrijskih farmi. Životinje pate izložene bolnim postupcima poput kastracije, žigosanja i odstranjivanja rogova bez ikakvih sredstava za ublažavanje bolova. Nakon vožnje u pretrpanim kamionima i otpremanja u klaonicu, mnoge priklane životinje još su uvijek svjesne dok vise naglavačke prerezanih vratova."

„Dok su kožnati materijali napunjeni kancerogenim kemikalijama koje ih čuvaju od raspadanja, zdravije veganske cipele, tenisice i drugi odjevni predmeti od različitih materijala jeftiniji su i svuda dostupni. Pozivamo sve da kažu NE proizvodima iza kojih stoji golema količina patnje", dodaju iz Udruge i pozivaju sve da na www.prijatelji-zivotinja.hr saznaju više o štetnosti kožne industrije.