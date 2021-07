Revizor - Music meets nature, soundtrack za boravak u prirodi

Autor, izvođač i producent Vedran Križan, klavijaturist Fiumensa - pratećeg sastava Nene Belana predstavlja svoj autorski projekt 'Revizor' - projekt ambijentalne elektronike u kojem se susreću glazba i priroda. Program je podržalo Ministarstvo kulture i medija putem Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja.

Kao profesionalni glazbenik i zaljubljenik u prirodu te veliki outdoor entuzijast Vedran Križan na ovome projektu objedinjuje svoje dvije najveće strasti - glazbu i prirodu. Inspiriran prirodom i s outdoor aktivnostima u mislima u svom riječkom glazbenom ateljeu producira, kako sam kaže Soundtrack za sve vrste rekreacije i meditacije ili samo ples koji izvodi kao live-act te na taj način, nada se, propagira svijest o važnosti boravka u prirodi i njenom očuvanju.

Pod utjecajem različitih vrsta i podvrsta elektronske glazbe od šezdesetih godina prošlog stoljeća pa do danas i u suradnji sa vrhunskim glazbenicima različitih stilova Vedran Križan stvara The View - prvi u nizu glazbenih komada za Revizor. The View odsviran je uživo i snimljen 8. lipnja u Parku prirode Učka, preciznije - na vrhu Učke, Kuli na Vojaku sa senzacionalnim pogledom na Kvarnerski zaljev i otoke Sjevernog Jadrana s jedne te magičnu Istru s druge strane.

Glazbenici čije semplove možete čuti kao sastavni dio kompozicije The View su: Zoran Majstorović na oudu te gudačice Orkestra HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke: Dajana Marelja Pašalić na violini i Iva Štefančić na violi. Redateljica video filma je Kristina Barišić.