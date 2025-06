Reminiscencije Petera Weisza

Mnoštvo je raznolikih pojava, osobnosti, događaja, boja, dojmova zabilježio na platnu ili papiru u ulju ili akrilu, slikar Peter Weisz, likovni umjetnik iznimnog međunarodnog ugleda, u svom dugom pasvećenom angažmanu u umjetnosti.

Ponekad izrone ti motivi iz sjećanja, iz prostora kada se sve gotovo pretvara u zaborav, ožive naglo i neobuzdano, nezaustavljivo ukazujući na svoje postojanje.

Pred nama je izbor djela Petera Weisza u figurativnoj maniri, ulja i akrili na platnu, 100 x 80 cm i 80 x 70 cm, nastalih u razdoblju od 1995. do 2010. godine.

Djela Petera Weisza nezadrživo nas podsjećaju na naše vlastite radosti, ljubavi, boli, razočarenja, ushita, očekivanja, budeći u nama skrive , zatomljene osjećaje i razmišljanja, dok mi osjećamo nemoć u suočavanju s njima.

Svi mi nosimo u sebi svoj jedinstveni, specifični talog reminiscencija, ponegdje sličnih nekom drugom, katkad vrlo različiti, koji izgleda poput dugog vertikalnog tunela, od vreline emocija do hladnoće zaborava na dnu.

Dogodi se, da se struktura nataloženih sjećanja u tom čudesnom tunelu iznenada uruši i dolazi do promjena, ono što je bilo gore, pada dolje ali i obrnuto, ono što je bilo skoro na dnu probija se do samog vrha, do obnovljenih sjećanja, koja gore peku nego onom prigodom kada su se pojavila i kasnije nekako utrnula.

Lica, izražaji, geste, dodiri, uzdasi, tuga, bol, sreća, sve je tu, probuđeno sjećanje nakon dugog sna i opet se vrti oko nas poput nevidljivog oblačića, sve je vješto i nadahnuto Peter Weisz ukomponirano u nizove slika.

Sjajan, složen ciklus sjećanja Petera Weisza, iznenadan i žestok, izrazito kolorističan i bučan, atraktivan i neumoljiv, pripovijest o vremenu, o prolaznosti i o sjećanjima koji traju vječno.

Izvanredna slikarska vještina, iskreno i duboko nadahnuće Petera Weisza.