Reakcija na pokušaj da se kobasica zove cjevčica

Prijatelji životinja smatraju apsurdnim i štetnim novi pokušaj lobiranja mesne industrije prema zakonodavstvu EU-a s ciljem zabrane naziva poput kobasica, pašteta i burgera za proizvode od biljnog mesa. „Takva politika iznimno je opasna u vremenu klimatskih promjena i drugih negativnih posljedica mesne industrije. U suprotnosti je s nužnim nastojanjima da se poveća konzumacija biljnih proizvoda, što je ključna smjernica svih niskougljičnih strategija. Ovo je još jedan pokušaj kočenja širenja biljnog mesa, koje može spasiti svijet nudeći poznate okuse bez štetnog utjecaja na zdravlje, životinje, klimu i okoliš", ističe Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Dodaje da je kobasica uvijek kobasica, bez obzira na sastav: „Nazivi poput 'kobasica' ili 'burger' opisuju oblik proizvoda, a ne njegovo podrijetlo. Takvi nazivi ne zbunjuju potrošače, dok bi izmišljeni nazivi poput 'vege diskova' za biljne burgere ili 'vege cjevčica' za biljne kobasice izazvali pravu zbrku jer se prehrambenim proizvodima pripisuju neprehrambeni nazivi. Dovoljno je jednostavno dodati riječ 'biljni' i time jasno pokazati o kakvom se proizvodu radi."



Europski parlament već je rekao „ne" zabrani

Prijatelji životinja uputili su 2020. dopis hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu apelirajući da ne podrže zabranu korištenja termina „burger", „kobasica", „odrezak" i sl. za biljne proizvode. Europski parlament tada je odbacio sličan prijedlog i potvrdio da izrazi poput „vegetarijanski burger" ne dovode potrošače u zabludu. I Europska komisija više je puta naglasila da postoje dovoljni propisi, dok ankete Europske organizacije potrošača pokazuju da do 80 % potrošača nema ništa protiv upotrebe poznatih naziva (npr. „hamburger", „kobasica") za proizvode biljnog podrijetla kada su jasno označeni.

Zabrana štiti mesnu industriju, a ne potrošače

Mnogi potrošači biraju biljne alternative jer žele okus sličan mesu, ali bez štetnog utjecaja na zdravlje, okoliš i životinje. Nazivi koji jasno pokazuju da je riječ o biljnom proizvodu sličnom mesnom pomažu im u odabiru i pripremi jela. Europa danas predvodi globalno tržište mesa biljnog podrijetla, sa zaradom od 2,7 milijarda eura u 2024., što donosi nove prilike poljoprivrednicima i veći izbor potrošačima. Hrana biljnog podrijetla ključna je za ostvarenje klimatskih i zdravstvenih ciljeva EU-a, a zabrana takvih naziva išla bi upravo protiv toga.

„Ova zabrana neće štititi potrošače, već profitne interese mesne industrije, koja se osjeća ugroženo naglim porastom potrošnje biljnih zamjenskih proizvoda. Sve to događa se u vremenu kada se meso jede više nego ikad prije, kada svaki drugi građanin umire od bolesti srca i krvnih žila i u porastu je karcinom debelog crijeva, a ni deset posto populacije Hrvatske ne dostiže preporuku Svjetske zdravstvene organizacije o minimalnoj dnevnoj količine biljne hrane potrebnoj za zdravlje organizma", ističu Prijatelji životinja.



Potpišite peticiju da EU povuče zabranu!

Pozivaju sve da na www.noconfusion.org potpišu peticiju kojom se traži da EU povuče zabranu korištenja mesnih naziva za biljne proizvode. „Onaj tko želi kupiti kobasice od mesa svinje to može učiniti jednako kao i onaj tko želi kupiti kobasice od biljnog mesa, bez obzira na to što se oba proizvoda zovu kobasice. Sve ostalo je velika politička farsa koja šteti kupcima. Pustimo ljude da jedu kobasice i da ih tako zovu neovisno jesu li punjene mesom svinje ili biljnim sastojcima! Ljude je nemoguće prisiliti da jedu meso ako oni to ne žele i neće ih na to prisiliti ni naziv proizvoda. Umjesto zabrana, trebamo podržati inovacije i održivost promicanjem jednakih uvjeta te jasno označenih opcija na biljnoj bazi koje osnažuju izbor potrošača i ubrzavaju proizvodnju klimatski prihvatljive i zdrave hrane", poručuju Prijatelji životinja.

Više informacijama o biljnim alternativama mesnim proizvodima nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.