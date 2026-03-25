Razlika između Garmin Venu 3 i Venu 4
Garmin Venu 3 ili Venu 4 – koji wellness pametni sat odabrati? Pa odaberite, sigurno nećete pogriješiti
Koji je wellness pametni sat najbolji za vas?
Oba modela nude fitness funkcije i personalizirane uvide u zdravlje, a ovaj vodič pomoći će vam odabrati sat koji najbolje odgovara vašim potrebama.
Ako čitate ovaj tekst, vjerojatno tražite sat za praćenje zdravstvenih pokazatelja i različitih aktivnosti.
Ako čitate ovaj tekst, vjerojatno tražite sat za praćenje zdravstvenih pokazatelja i različitih aktivnosti. Možda ste već razmišljali o modelu Garmin Venu® 3 | Pametni sat za fitness i zdravlje, ali sada vas zanima isplati li se nadogradnja na Garmin Venu 4 | Pametni sat za fitness i zdravlje | 45 mm s naprednijim funkcijama za zdravlje i fitness.
Oba modela nude Garmin funkcije praćenja zdravlja i dobrobiti, pametne funkcije i brojne ugrađene profile aktivnosti na koje se možete osloniti. Na raspolaganju su vam i glazbena memorija te ugrađeni zvučnik i mikrofon za upućivanje i primanje poziva te odgovaranje na poruke kada je sat povezan s pametnim telefonom.
Unaprijeđen i moderan dizajn uz LED svjetiljku
Garmin pametni satovi poznati su po izdržljivoj izradi. Venu 3 i Venu 4 imaju Corning Gorilla Glass 3 staklo i vodootpornost 5 ATM, što znači da su prikladni za prskanje, kišu ili snijeg, tuširanje, plivanje i ronjenje s maskom. Oba modela imaju AMOLED zaslon i dostupni su u dvije veličine.
Bolje: Venu 3 ima kućište od polimera ojačanog vlaknima i okvir od nehrđajućeg čelika.
Najbolje: Venu 4 donosi sofisticiran metalni dizajn te ugrađenu LED svjetiljku na oba modela - funkciju za koju niste znali da vam treba.
Osvijetlite put uz ugrađenu LED svjetiljku na pametnom satu Garmin Venu 4.
Napredne funkcije za zdravlju na vašem zapešću
Oba Garmin pametna sata nude cjelovit skup 24/7 funkcija za zdravlje i dobrobit, a Venu 4 donosi još više mogućnosti.
Bolje: Venu 3 nudi mjerenje pulsa na zapešću, Body Battery praćenje energije, Garmin trener za spavanje, status varijabilnosti pulsa (HRV), praćenje stresa, praćenje zdravlja žena i još mnogo toga.
Najbolje: Uz sve funkcije dostupne na modelu Venu 3, Venu 4 dodaje health status, bilježenje životnih navika i usklađenost spavanja izravno na satu kako biste lakše pratili trendove i promjene u svom načinu života.
Funkcija health status daje uvid u vaše cjelokupno zdravlje i dobrobit. Analizira puls, HRV, disanje, temperaturu kože i Pulse Ox te vas obavještava nalaze li se prosječne vrijednosti unutar vašeg uobičajenog raspona.
Uz lifestyle logging možete bilježiti prilagođena ili unaprijed definirana ponašanja poput kasne konzumacije kofeina ili alkohola i pratiti izvješća o tome kako te navike utječu na vaš san, stres i HRV u aplikaciji Garmin ConnectTM Mobile | Garmin
S modelom Venu 4 dobivate još personaliziranije smjernice za spavanje, uključujući sleep alignment, koji pokazuje koliko je vaš organizam usklađen s prirodnim ciklusom spavanja (cirkadijalnim ritmom). Tu je i sleep consistency, koji prikazuje prosječno vrijeme odlaska na spavanje tijekom posljednjih 7 dana.
Napredne funkcije performansi za praćenje kondicije
Oba pametna sata nude širok izbor ugrađenih sportskih aplikacija za praćenje kretanja, ali Venu 4 dodatno nadograđuje postojeće funkcije treninga modela Venu 3.
Bolje: Venu 3 omogućuje praćenje unaprijed učitanih animiranih treninga za snagu, HIIT, pilates, jogu i druge aktivnosti ili izradu vlastitih treninga korak po korak u aplikaciji Garmin Connect. Kompatibilan je i s besplatnim Garmin Coach planovima trčanja koje vode iskusni treneri.
Najbolje: Uz dnevne prijedloge treninga za različite aktivnosti i profil mješovitog treninga za praćenje više aktivnosti, Venu 4 donosi napredne funkcije performansi poput aklimatizacije na toplinu i nadmorsku visinu, opterećenja treningom i učinka treninga kao i napredne funkcije za trčanje poput lactate threshold, PacePro strategija tempa, hill score i predviđanja rezultata utrke.
Sat je kompatibilan s Garmin Coach planovima treninga za trčanje, biciklizam, snagu i fitness. Određeni planovi prilagođavaju se vašem oporavku i rezultatima kako biste poboljšali kondiciju, pripremili se za događaj ili ostvarili osobni cilj. Garmin Fitness Coach nudi personalizirane treninge temeljene na pulsu i trajanju za više od 25 aktivnosti.
Nove zvučne i vizualne funkcije pristupačnosti
Iako su Venu 3 i Venu 4 prilagođeni korisnicima u invalidskim kolicima, Venu 4 donosi dodatne funkcije pristupačnosti.
Bolje: Venu 3 nudi način rada za invalidska kolica koji omogućuje praćenje dnevnih potisaka i upozorenja za promjenu položaja, kao i sportske aplikacije i treninge prilagođene korisnicima u invalidskim kolicima.
Najbolje: Venu 4 omogućuje korištenje govornog sučelja sata, pa možete slušati vrijeme, podatke o zdravlju i druge informacije izravno sa sata. Također možete primati obavijesti na početku svakog sata. Korisnici s daltonizmom mogu odabrati različite opcije prikaza boja, uključujući nijanse sive, crveno/zelenu, zeleno/crvenu ili plavo/žutu.
Koji model odabrati?
Sve ovisi o tome što tražite od sata.
Ako vam trebaju osnovne funkcije za zdravlje i fitness, odaberite Garmin Venu® 3 | Pametni sat za fitness i zdravlje.
Ako želite naprednije funkcije za zdravlje i fitness, dodatne opcije pristupačnosti I ugrađenu LED svjetiljku, Garmin Venu 4 | Pametni sat za fitness i zdravlje | 45 mm je pravi izbor za vas. Započnite svoj put prema zdravijem načinu života već danas: https://www.garmin.com/hr-HR/
