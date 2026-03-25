Razlika između Garmin Venu 3 i Venu 4

Koji je wellness pametni sat najbolji za vas?

Oba modela nude fitness funkcije i personalizirane uvide u zdravlje, a ovaj vodič pomoći će vam odabrati sat koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Fokusirani ste na poboljšanje zdravlja i kondicije. Tražite Garmin pametni sat koji će pratiti vaš napredak.

Ako čitate ovaj tekst, vjerojatno tražite sat za praćenje zdravstvenih pokazatelja i različitih aktivnosti. Možda ste već razmišljali o modelu Garmin Venu® 3 | Pametni sat za fitness i zdravlje, ali sada vas zanima isplati li se nadogradnja na Garmin Venu 4 | Pametni sat za fitness i zdravlje | 45 mm s naprednijim funkcijama za zdravlje i fitness.

Oba modela nude Garmin funkcije praćenja zdravlja i dobrobiti, pametne funkcije i brojne ugrađene profile aktivnosti na koje se možete osloniti. Na raspolaganju su vam i glazbena memorija te ugrađeni zvučnik i mikrofon za upućivanje i primanje poziva te odgovaranje na poruke kada je sat povezan s pametnim telefonom.

Unaprijeđen i moderan dizajn uz LED svjetiljku

Garmin pametni satovi poznati su po izdržljivoj izradi. Venu 3 i Venu 4 imaju Corning Gorilla Glass 3 staklo i vodootpornost 5 ATM, što znači da su prikladni za prskanje, kišu ili snijeg, tuširanje, plivanje i ronjenje s maskom. Oba modela imaju AMOLED zaslon i dostupni su u dvije veličine.

Bolje: Venu 3 ima kućište od polimera ojačanog vlaknima i okvir od nehrđajućeg čelika.

Najbolje: Venu 4 donosi sofisticiran metalni dizajn te ugrađenu LED svjetiljku na oba modela - funkciju za koju niste znali da vam treba.

Napredne funkcije za zdravlju na vašem zapešću

Oba Garmin pametna sata nude cjelovit skup 24/7 funkcija za zdravlje i dobrobit, a Venu 4 donosi još više mogućnosti.

Bolje: Venu 3 nudi mjerenje pulsa na zapešću, Body Battery praćenje energije, Garmin trener za spavanje, status varijabilnosti pulsa (HRV), praćenje stresa, praćenje zdravlja žena i još mnogo toga.

Najbolje: Uz sve funkcije dostupne na modelu Venu 3, Venu 4 dodaje health status, bilježenje životnih navika i usklađenost spavanja izravno na satu kako biste lakše pratili trendove i promjene u svom načinu života.

Funkcija health status daje uvid u vaše cjelokupno zdravlje i dobrobit. Analizira puls, HRV, disanje, temperaturu kože i Pulse Ox te vas obavještava nalaze li se prosječne vrijednosti unutar vašeg uobičajenog raspona.

Uz lifestyle logging možete bilježiti prilagođena ili unaprijed definirana ponašanja poput kasne konzumacije kofeina ili alkohola i pratiti izvješća o tome kako te navike utječu na vaš san, stres i HRV u aplikaciji Garmin ConnectTM Mobile | Garmin

S modelom Venu 4 dobivate još personaliziranije smjernice za spavanje, uključujući sleep alignment, koji pokazuje koliko je vaš organizam usklađen s prirodnim ciklusom spavanja (cirkadijalnim ritmom). Tu je i sleep consistency, koji prikazuje prosječno vrijeme odlaska na spavanje tijekom posljednjih 7 dana.

Napredne funkcije performansi za praćenje kondicije

Oba pametna sata nude širok izbor ugrađenih sportskih aplikacija za praćenje kretanja, ali Venu 4 dodatno nadograđuje postojeće funkcije treninga modela Venu 3.

Bolje: Venu 3 omogućuje praćenje unaprijed učitanih animiranih treninga za snagu, HIIT, pilates, jogu i druge aktivnosti ili izradu vlastitih treninga korak po korak u aplikaciji Garmin Connect. Kompatibilan je i s besplatnim Garmin Coach planovima trčanja koje vode iskusni treneri.

Najbolje: Uz dnevne prijedloge treninga za različite aktivnosti i profil mješovitog treninga za praćenje više aktivnosti, Venu 4 donosi napredne funkcije performansi poput aklimatizacije na toplinu i nadmorsku visinu, opterećenja treningom i učinka treninga kao i napredne funkcije za trčanje poput lactate threshold, PacePro strategija tempa, hill score i predviđanja rezultata utrke.

Sat je kompatibilan s Garmin Coach planovima treninga za trčanje, biciklizam, snagu i fitness. Određeni planovi prilagođavaju se vašem oporavku i rezultatima kako biste poboljšali kondiciju, pripremili se za događaj ili ostvarili osobni cilj. Garmin Fitness Coach nudi personalizirane treninge temeljene na pulsu i trajanju za više od 25 aktivnosti.

Nove zvučne i vizualne funkcije pristupačnosti

Iako su Venu 3 i Venu 4 prilagođeni korisnicima u invalidskim kolicima, Venu 4 donosi dodatne funkcije pristupačnosti.

Bolje: Venu 3 nudi način rada za invalidska kolica koji omogućuje praćenje dnevnih potisaka i upozorenja za promjenu položaja, kao i sportske aplikacije i treninge prilagođene korisnicima u invalidskim kolicima.

Najbolje: Venu 4 omogućuje korištenje govornog sučelja sata, pa možete slušati vrijeme, podatke o zdravlju i druge informacije izravno sa sata. Također možete primati obavijesti na početku svakog sata. Korisnici s daltonizmom mogu odabrati različite opcije prikaza boja, uključujući nijanse sive, crveno/zelenu, zeleno/crvenu ili plavo/žutu.

Koji model odabrati?

Sve ovisi o tome što tražite od sata.

Ako vam trebaju osnovne funkcije za zdravlje i fitness, odaberite Garmin Venu® 3 | Pametni sat za fitness i zdravlje.

Ako želite naprednije funkcije za zdravlje i fitness, dodatne opcije pristupačnosti I ugrađenu LED svjetiljku, Garmin Venu 4 | Pametni sat za fitness i zdravlje | 45 mm je pravi izbor za vas. Započnite svoj put prema zdravijem načinu života već danas: https://www.garmin.com/hr-HR/