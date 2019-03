Razgovor u povodu – slikar Ranko Ajdinović

Rajko Ajdinović, slikar i suvremeni hrvatski likovni umjetnik iz Karlovca autor je vrlo osebujnog i kompleksnog opusa, izlagao je na brojnim izložbama.

Najprije nekoliko riječi o novom nefigurativnom ciklusu, formati, tehnike..?

Trenutačno se nalazim u nefigurativnom ciklusu, apstrakcijama kroz koje istražujem svoje unutarnje svjetove, a samim time i unutarnju pojavnost vanjskih stvari.

Samim time naziv ciklusa je " Unutarnji pejzaži ". Iako radim i druge slike, glavnina radova proizlazi iz nadahnuća o unutarnjem. Radim uglavnom na većim formatima (platnima), od kojih su većina 1m x 1m i 100 x 70 cm. Kao takvi, sa svojom većom površinom omogućuju mi slobodnije izražavanje. Za izradu ovog ciklusa upotrebljavam kombiniranu tehniku. U samoj osnovi to je akrilik s kojim kombiniram kolaž, uljni pastel, sprej, ugljen, olovku, medijum za modeliranje, pijesak itd.

Što su bila polazna razmišljanja u ciklusu apstrakcija?

Ovaj ciklus koji stvaram nastao je postepeno iz dugotrajnog poniranja, istraživanja i promišljanja o unutarnjoj pojavnosti stvari koje me okružuju. Pristupam svakoj slici kao zasebnoj kontemplaciji iz koje proizlazi njezin dublji značaj. Kroz unutarnje poniranje i maštanje stvorila se ideja kako bi mogao napraviti seriju slika koje bi opisivali ta iskustva.

Radi se o varijacijama pejzaža iz mašte i stvarnih pejzaža koji me okružuju ali sa svojom kako sam već to naveo unutarnjom pojavom.

Plava boja se posebno ističe uz mnoštvo dinamičnih struktura.

Boje koje koristim najčešće biram spontano i bez prethodnog planiranja. Nijanse plave su često na mojim radovima. Odabir plave je uglavnom intuitivan, no kako promišljam o unutarnjoj pojavnosti stvarnosti u ovom slučaju tu se radi o krajolicima, za koje koristim plavu kao prikaz nebeskog svoda ili mora iz različitih perspektiva. Ponekad se elementi plave pojave spontano zbog intuitivne potrebe da prikažem na platnu komplementarni i toplo hladni kontrast. Nijanse plave često nanosim u lazurnim nanosima kako bi postigao da se ostatak dinamične kompozicije i strukture na slici dodatno istaknu sa svojim reljefom i teksturom.

Kako pristupate motivu?

Motivu i samoj izradi slike pristupam tako da se prvo dovodim u jedno opušteno stanje do kojeg najčešće dolazim uz pomoć glazbe koja je uglavnom instrumentalno - ambijentalnog karaktera. Svaka slika plod je dubokog promatranja i promišljanja. Praznom platnu pristupam na različite načine. Ponekad se samo prepusti, bez prethodnog razmišljanja i spontano povlačim poteze kistom ili špatulom ako je riječ o nanošenju teksture kao prvog sloja. Iz tog prvog građenja najčešće dobijem odmah viziju u kojem smjeru će ići ostatak kompozicije. Drugi pristup je taj da slici, odnosno kompoziciji pristupim planski. U tom planu odredim samo neke polazne točke kompozicije, te se nakon nekoliko slojeva prepustim spontano intuitivnom stvaralačkom procesu. Potom svaku sliku promatram formalnom i intuitivnom analizom, dok je ova druga puno bitnija. Slika je gotova tek kad unutarnje oko i glas to potvrdi.

U suvremenoj umjetnosti vi ste prisutni već dugo, iza vas su brojne uspješne izložbe.

Posljednjih desetak godina aktivno sam u suvremenoj umjetnosti. Paralelno sa izlaganjem i predstavljanjem u službenim galerijskim prostorima širom Hrvatske imao sam i popriličan broj street-art inicijativa na otvorenim javnim površinama. To je uključivalo izložbe slika i ponajviše interaktivnih umjetničkih instalacija. Jedna od istaknutijih a meni osobno i najsublimniji rad koji sam do sada napravio je instalacija " Iza granica ".

Zanimljivo je istaknuti kako se vaša djela nalaze u mnogim domaćim i inozemnim kolekcijama.

Prije svega važno mi je napomenuti kako je dosadašnji uspjeh plod velikog rada te potrebe za stalnim usavršavanjem, vjere i upornosti. U samim početcima bilo je poprilično teško ( kao i svaki početak ), no korak po korak rezultati su postepeno dolazili. Radovi mi se nalaze u mnogim privatnim i javnim kolekcijama u Hrvatskoj. Što se inozemstva tiče mogu reći da mi se radovi nalaze gotovo na svim kontinentima, od toga mogu posebno istaknuti da mi se slika nalazi u kolekciji De De Bridgewater - dvostruka osvajačica Gramija. Od tih inozemnih destinacija najveći dio mojih radova nalazi se u SAD-u.

Studirate na ljubljanskoj likovnoj akademiji.

Trenutno sam apsolvent na ljubljanskoj likovnoj akademiji College of Visual Arts i posvećen sam diplomskom radu. Uz studiranje u Ljubljani vežu me lijepe uspomene. Prije svega to se odnosi na poznanstva koja sam stekao. Na studiju uz slovenske kolege ima i popriličan broj studenata iz Hrvatske. Posebno mi se svidio pristup profesora, njihov individualan pristup studentima i način kako prenose znanje te se trude da ne stavljaju studente u kalupe.

Skulptura vam je također vrlo bliska.

Iako većinom stvaram umjetničke slike, ponekad se zna dogoditi da mi je slika kao 2D medij premalen i skučen prostor za izražavanje vizije. U takvim situacijama radim skulpture ili instalacije kao 3D medij. Iako sam trenutno uglavnom u fazi izrade slika zadnje što sam radio po tom pitanju bilo je instalacija " Iza granica ". Napravio sam jednu veliku kocku( 2 m ) kao prostoriju koja simbolizira zasebni mikro svijet u koju se može ući kroz veliki krug koji su vrata. U cjelini kocka predstavlja univerzum kao čvrstu materiju, unutar kocke je svijetlo - esencija sa kojim se promatrač susreće kad uđe unutra.

Uglavnom na sličnom tragu bile su mi i prijašnje instalacije. Svaka skulptura - instalacija koju sam do sada napravio primarno je bila rađena da bude i interaktivni umjetnički rad za javne površine sa svrhom približavanja umjetnosti svim ljudima.

Što je trenutno novo u atelijeru?

U atelijeru mi je trenutno glavni fokus na izradi slika - instalacija za diplomski rad. Paralelno uz to radim i na ciklusu Unutarnjih pejzaža te izrađujem skice za nove kompozicije i eventualne nove cikluse.

Planovi, izložbe, monografije...?

Iako volim planirati u hodu ipak imam neke planove. Kratkoročno gledano glavni plan mi je da ubrzo diplomiram, nakon čega ću napraviti nekoliko putujućih izložbi po Hrvatskoj, a potom i u inozemstvu. Jedan od srednjoročnih planova mi je napraviti samostalnu izložbu u SAD-u. Što se monografija tiče, dugoročno gledano nadam se da ću ih napraviti nekoliko kako mi se karijera bude razvijala. Prvu manju monografiju imam u planu izdati kroz 2 - 3 godine.