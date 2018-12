Razgovor u povodu – akademski kipar Mata CROata

Mata CROata (Mate Turić), akademski kipar, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, istaknuti je pripadnik mlađe generacije, autor je respektabilnog opusa, izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u domovini i inozemstvu. Razgovaramo u atelijeru umjetnika, okruženi nizom novih i pomalo drugačijih skulptura.

Imam dojam kako se forma jedra pomalo gubi i uzmiče pred slobodno oblikovanim skulpturama.

- Da, sad se na ponekim skulpturama gubi klasični oblik jedra... ali ostaju skulpture i dalje rukopisno prepoznatljive. To je izazov, rezultat višegodišnjeg iskustva i rada. Kamen je za obradu težak medij, a uz to je još i jednobojan, i nije lako stvarati toliko velik broj novih, a i dalje različitih jedrenjaka i ostati rukopisno prepoznatljiv.

Ipak, jedro je tu, međutim, djeluje poput simbola, za razlika od jedara odprije, kada se gotovo mogao osjetiti vjetar koji ih napinje.

- Bitno se je kretati prema naprijed, nastaviti s istraživanjem, traženje nečeg novog, ali ponekad se pojave klasici, biti će ih u budućnosti još puno, kad krenu velike javne skulpture, gdje će se osjećati napetost.

Istodobno, sve skulpture streme uvis, uspinju se.

- Najčešće moje skulpture idu u vis, ali pojavilo se i par novih radova, koji ne idu u visine. Ti radovi se moraju doći pogledati u atelijer

Zanimljiva je i njihova izduženost.

- Jedra su u stvarnosti izdužena i tako najljepše izgledaju. Ja nekako uvijek težim ići u visine sa skulpturama, iako imam ja i skulptura koje ne idu u visine, a zanimljive su za vidjeti, kao primjer moje galije i ribe. Pojavilo se i par novih skulptura koje su oble, koje nisu izdužene i ne idu u vis. Neki od takvih radova su se mogli vidjeti nedavno na skupnoj izložbi sa slikarima iz Moslavečkog Štrka u galeriji Specijalne policije u Zagrebu.

Dogodile su se značajne promjene u skulpturi, očito je, naginjete apstrakciji.

- Da, uživam napraviti nešto novo, za što ni ja ne znam kako će izgledati. To je pravi izazov i osobno se veselim novim skulpturama, jer ne znam do zadnjeg trena kako će izgledati. I mene osobno iznenade nove skulpture, bez obzira što sam ih ja kreirao jer to izlazi iz mene kroz sam proces stvaranja, kroz rad.

U kojem kamenu sada najčešće radite i zašto?

- Sad radim u više vrsta kamena. Prije sam uglavnom radio od jedne ili dvije vrste. Došao sam do te faze, da volim isprobavati razne vrste kamena. Volim vidjeti kako će ispasti nova jedra u nekim drugačijim vrstama kamena.

Na čemu trenutno radite?

- Trenutno na novim jedrenjacima. Prorezani jedrenjaci su postali moj zaštitni znak, a nove ideje mi stalno dolaze i nema potrebe da se od njih intenzivnije udaljavam.

Što je u planu?

Veliki su mi planovi, i zaista ih je puno. Ovu godinu ću završiti sa humanitarnom akcijom za oboljele od raka, koja će se održati u Orebiću.

Uskoro će izaći novi kritički tekst povjesničarke Branke Hlevnjak.

Skupna kiparska izložba u galeriji Specijalne policije u Zagrebu.

Zatim kreće nova godina, u kojoj kreću zanimljivi projekti, a tu je suradnja sa slovenskim umjetnikom Stanislavom Lukićem. Taj projekt je već započeo, spremamo jednu zanimljivu izložbu jedrenjaka, slika i skulptura, koje će se održati u Sloveniji, u Rogaškoj Slatini, a poslije ćemo izlagati i u Hrvatskoj. To su veliki projekti koji se u hodu otvaraju i teško je o njima govoriti unaprijed.

Ono što mogu reći i pretpostaviti, da će biti još puno novih jedrenjaka.