RATM imaju najprodavaniji rock koncert godine u Hrvatskoj

Najava prvog koncerta grupe Rage Against The Machine u Hrvatskoj, planiranog za 17. rujan izazvao je ogroman hype, ali potražnja za ulaznicama nadilazi sva očekivanja. U svega dva tjedna otišlo je više od 11.000 ulaznica što ga čini daleko najprodavanijim i najtraženijim rock koncertom u Hrvatskoj.

Na ovu jedinstvenu svirku, jedinu u regiji, već u ovom trenutku dolaze fanovi iz 25 zemalja i sa tri kontinenta, uključujući Hrvatsku, sve susjedne države, Italiju, Švicarsku, SAD, Australiju, Njemačku, Veliku Britaniju, Skandinaviju, Bugarsku, Rumunjsku i Grčku. Nakon festivalske sezone Zagreb će sredinom rujna postati apsolutni koncertni epicentar ovih prostora. Zahvaljujući očekivano punoj Areni u grad će stići minimalno desetak tisuća gostiju. Također, odabir Zagreba još jednom potvrđuje status nezaobilazna stanica za mnoge velike izvođače.

"Public Service Announcement", najtraženija svjetska turneja dolazi u zagrebačku Arenu 17. rujna, a kao specijalni gosti Rage Against The Machine nastupit će sjajan hip hop duo Run The Jewels. Ovaj koncert bit će jedini RATM datum u regiji i krugu od najmanje 400 km, uz daleko najpovoljniju cijenu ulaznica u odnosu na sve druge europske svirke.

Koncert grupe Rage Against The Machine u Zagrebu organiziraju Charm Music, Live Nation i LAA.

Ulaznice se kupiti mogu kroz prodajni sustav Eventim, a u ponudi je još ostalo dva tipa ulaznica: Tribine sjedenje 2 po 550 kn I Tribine sjedenje 1 po 650 kn.