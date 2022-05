Dream Theater i Devin Townsend sviraju puna četiri sata u Domu sportova

Nakon osam godina Dream Theater se vraća u Zagreb u sklopu velike "Top Of The World" serije koncerata, koja prati aktualan album A" View From The Top Of The World", a nastup u Hrvatskoj bit će jedini u regiji.

Legende progresivne rock glazbe u Dom sportova donose svoju kompletnu produkciju od zvuka do svjetla i videa, a kao predizvođač će im se pridružiti kanadski prog metal pjevač i gitarist Devin Townsend. Zagrebački koncert trajat će čak četiri sata!

Dream Theater - "Another Day"

Nakon što su odradili dio turneje u UK-u, Dream Thater kroz cijeli svibanj čeka Italija, Mađarska, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Bugarska, a s prvim danom lipnja turneja završava u Turskoj. Dosadašnje recenzije turneje hvale preciznost i virtuoznost glazbenika koji, kažu, savršeno povezuju glazbeni i vizualni dio koncerta.

Aktualan album "A View From The Top Of The World", kojeg prati turneja, petnaesto je izdanje benda na kojem istražuje granice, ali i ostaje vjeran zvuku koji im je donio milijune fanova po svijetu. Producirao ga je gitarist i osnivač benda John Petrucci, jedan od naznačajnijih i najinovativnijih heavy metal gitarista današnjice. Mediji hvale novo izdanje, pa tako Louder govori da je bend isporučio album koji je puno veći i bolji od onoga što smo do sada mogli čuti, dok primjerice Metal Injection hvali melodičnost i instrumentalnost. Dream Theater su nedavno osvojili i Grammyja za najbolju metal izvedbu godine za singl "The Alien" s novog albuma.

Dream Theater - "The Alien"

Dream Theater po mnogima su pioniri progresivnog metala, a jedan od najznačajnijih bendova žanra spadaju među veliku trojku bendova koji su zaslužni za njegov razvoj i popularizaciju. Pravi virtuozi poznati su po sjajnim instrumentalizacijama i nezaboravnim live nastupima.

U više od 30 godina karijere, imaju 15 milijuna prodanih albuma, dvije Grammy nominacije i jednu osvojenu. "Images & Words" Rolling Stone je uvrstio na popis 100 najboljih metal albuma, čitatelji su izglasali "Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory" kao najbolji prog rock album svih vremena, a časopis Classic Rock ga je uvrstio među najbolje konceptualne. Bend je na Billboardovoj ljestvici 200 najboljih s albumom "Black Clouds & Silver Linings", a upisan je i u Long Island Music Hall of Fame.

Devin Townsend - "Spirits Will Collide"

Kao predizvođač nastupa kanadski prog metal pjevač i gitarist Devin Townsend. Kroz tri desetljeća surađivao je sa Steveom Vaijem, a nastupa s bendovima Strapping Young Lad i The Devin Townsend Band tj. Project. Na solo albumima miješa hard rock i prog metal, ali i ambijentalnu i new-age glazbu, a produkciju uspoređuju s onom Phila Spectora i Franka Zappe. Raznolikost ukorijenjen u heavy metalu seže i do opernih vokala, a različiti aspekti Townsendova djelovanja čuju se na aktualnom albumu "Empath".

Ulaznice za koncert su u prodaji. Cijena partera iznosi 260 kn, a na dan koncerta 290 kn. Tribine su u prodaji po cijeni od 290 kn, a ostane li ih, na dan koncerta za tribine će trebati izdvojiti 320 kn.

U prodaji su i posebni VIP paketi, o kojima detaljnije informacije fanovi mogu pronaći na web stranicama benda.

Prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, Aquarius i Dancing Bear u Zagrebu, Dallas u Rijeci, sva Eventimova fizička prodajna mjesta i online na www.eventim.hr