Raspored igara dostupnih na PlayStation Plusu

Nevjerojatno, ali prošlo je 10 godina otkad je PlayStation Plus prvi put predstavljen 29. lipnja 2010. i istinski se želimo zahvaliti svima na podršci PS Plusu u proteklom desetljeću. Bilo je to nezaboravno putovanje tijekom kojeg smo ujedinili igrače i omogućili pristup zanimljivom sadržaju i ekskluzivnim popustima za naše članove.

Ne bismo bili ovdje bez svih vas, pa smo vam, u znak zahvalnosti, željeli ovu nadolazeću mjesečnu najavu igara učiniti posebnom dodavanjem bonus igre našem nevjerojatnom popisu igara u ponudi.

Igre za PS Plus pretplatnike, dostupne od 7. srpnja do 3. kolovoza.

NBA 2K20

NBA 2K razvio se u puno više od košarkaške simulacije. NBA 2K20 platforma i otvoreni svijet Neighborhooda okuplja igrače i ljubitelje košarke* i postavlja trendove u košarkaškoj kulturi. Podignite svoje vještine na sljedeću razin uz napredni motion engine koji podržava razne stilove, precizno dodavanje i gađanje, upravljanje loptom na terenu i nov način obrane terena.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

U Rise of the Tomb Raider, Lara otkriva drevnu tajnu zbog koje postaje meta nemilosrdne organizacije poznate kao Trinity. Tijekom potrage za snažnim i traženim artefaktom koje ne smije pasti u ruke organizacije Trinity, trag ju vodi do legende o Izgubljenom gradu Kitezh. Dok kreće u Sibir na uzbudljivu ekspediciju, Lara zna da mora stići do Izgubljenog grada i njegovih skrivenih tajni prije organizacije Trinity.

Erica **

Zakoračite u opasan svijet podzemlja u ovom revolucionarnom interaktivnom trileru za PS4 u kojem sami sudjelujete u igri i kontrolirate akciju. Postanite Erica, djevojka koju muče noćne more o ubojstvu oca. Budući da su traumatični događaji iz njenoga djetinjstva ponovo u centru pozornosti zbog mučnih novih tragova, na vama je da otkrijete šokantnu istinu. Sve što odaberete utjecat će na razvoj igre, a na kraju zanimljive i složene priče čeka vas više različitih završetaka.

Kasnije ovog tjedna objavit ćemo besplatnu temu za PS4 kako bismo proslavili 10 godina PS Plus-a. Tema će biti dostupna u trgovini PlayStation Store ograničeno vrijeme pa obratite pažnju. Za one od vas koji nisu isprobali PS Plus pogodnost online igranja za više igrača, bit ćemo i domaćin besplatnog internetskog vikenda za više igrača s početkom od 4. srpnja u 12:01 do 5. srpnja u 23:59 po vašem lokalnom vremenu. (Online igra za više igrača prodaje se zasebno. Zahtijeva internetsku vezu i PlayStation Network račun.)

Izvrsno je vidjeti koliko je PS Plus tijekom godina porastao - počevši od prve PS Plus igre WipeOutHD pa sve do više od tisuću igara koje su bile dostupne članovima PS Plusa tijekom posljednjih deset godina. Dok se prisjećamo najboljih trenutaka, ostavljamo vas da proučite nekoliko detalja koji su obilježili PS Plus tijekom proteklih deset godina. Hvala vam još jednom na kontinuiranoj podršci i radujemo se zajedničkoj proslavi!

* Internetska veza i PlayStation Plus članstvo potrebno za online igranje više igrača.

** Potrebna je prateća aplikacija ERICA, Wi-Fi veza i kompatibilni iOS (iOS 9.0 ili noviji) ili Android (4.1 i noviji) pametni telefon.